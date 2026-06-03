Τουρκία και F-35: Ο λόγος που η επιστροφή δεν είναι εφικτή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 λόγω των S-400.

Σαφές μήνυμα ότι η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35 έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επικαλούμενος το ισχύον νομικό πλαίσιο της αμερικανικής νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια ακρόασής του στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα, με φόντο σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία.

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, γεγονός που ενεργοποιεί τις προβλέψεις της αμερικανικής νομοθεσίας.

«Δεσμευτική η νομοθεσία των ΗΠΑ»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κατάσταση ρυθμίζεται από συγκεκριμένες διατάξεις του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ (NDAA), καθώς και από τον νόμο κυρώσεων CAATSA, οι οποίες δεν αφήνουν περιθώριο πολιτικής ευελιξίας για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Με την τοποθέτησή του αυτή, ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ουσιαστικά το πάγωμα των αμερικανοτουρκικών συζητήσεων για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.

Το ζήτημα των F-35 παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Άγκυρας, με άμεση σύνδεση τόσο με την αγορά των ρωσικών S-400 όσο και με το ευρύτερο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

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