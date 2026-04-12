Κέρδισαν σπίτι 4,2 εκατ. δολαρίων και κατέληξε εφιάλτης: Το «δώρο» που άναψε φωτιά

Ένα ζευγάρι στην Αυστραλία κέρδισε σπίτι αξίας 4,2 εκατ. δολαρίων, αλλά μια απρόσμενη εξέλιξη μετέτρεψε το όνειρο σε σοβαρή διαμάχη.

Ένα ζευγάρι από την Αυστραλία βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη να ζει αυτό που έμοιαζε με απόλυτο όνειρο, όταν κέρδισε ένα πολυτελές σπίτι αξίας 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα από διαγωνισμό. Πολύ γρήγορα όμως, η ιστορία πήρε απρόσμενη τροπή και μετατράπηκε σε ανοιχτή σύγκρουση με τον άνθρωπο που τους το προσέφερε.Ο Κέβιν και η Άντρια Γκρίφιν είχαν αρχικά μιλήσει για μια «life changing» εμπειρία, όταν ανακοινώθηκε ότι είναι οι νικητές της κλήρωσης που διοργάνωσε η πλατφόρμα LCMT+, πίσω από την οποία βρίσκεται ο Αυστραλός εκατομμυριούχος Άντριαν Πορτέλι.

Το έπαθλο τους έδινε επιλογή ανάμεσα σε 3 εκατ. δολάρια μετρητά ή ένα πλήρως εξοφλημένο σπίτι αξίας 4,25 εκατ. δολαρίων, το οποίο και επέλεξαν.

Η συγκεκριμένη κατοικία είχε αγοραστεί μέσω δημοπρασίας στο πλαίσιο του γνωστού τηλεοπτικού reality «The Block», όπου ζευγάρια διαγωνίζονται στην ανακαίνιση σπιτιών με στόχο την υψηλότερη τιμή πώλησης.

Η διαμάχη για τα «εξαφανισμένα» αντικείμενα

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει όταν το ζευγάρι κατηγόρησε τον Πορτέλι ότι δεν τήρησε πλήρως τη συμφωνία. Όπως υποστηρίζουν, αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 100.000 δολαρίων, όπως ηλεκτρικές συσκευές και μια συλλογή κρασιών, αφαιρέθηκαν από το σπίτι πριν μετακομίσουν, παρότι θεωρούσαν ότι περιλαμβάνονταν στο έπαθλο.

Από την πλευρά του, ο Πορτέλι δημοσίευσε βίντεο από την παράδοση του σπιτιού, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι εμφανίζεται «αχάριστο» και ότι οι όροι του διαγωνισμού δεν προέβλεπαν την παραχώρηση των συγκεκριμένων αντικειμένων. Όπως ανέφερε, το σπίτι παραδόθηκε «πλήρως επιπλωμένο», όπως όριζαν οι όροι, και τα υπόλοιπα αντικείμενα δεν αποτελούσαν μέρος της συμφωνίας.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι Γκρίφιν έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία φαίνεται, όπως υποστηρίζουν, ο ίδιος και συνεργάτες του να αφαιρούν αντικείμενα από την κατοικία λίγο πριν την παράδοση.

Το «τελικό twist» και η κίνηση με τo 1 δολάριο

Σε μια κίνηση που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση, ο Πορτέλι ανακοίνωσε ότι θα βγάλει σε δημοπρασία όλα τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από το σπίτι, με τιμή εκκίνησης μόλις 1 δολάριο το καθένα. Όπως δήλωσε, το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θα ήταν ευγνώμονες απλώς και μόνο για μια στέγη», ανέφερε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους να επωφεληθούν.

Από την άλλη πλευρά, η Άντρια Γκρίφιν περιέγραψε τη στιγμή που είδαν το υλικό από τις κάμερες λέγοντας πως έμειναν άφωνοι, αναρωτώμενοι γιατί συνέβη κάτι τέτοιο.

Το ζευγάρι, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζε την τύχη του, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που δείχνει πόσο εύκολα ένα «δώρο ζωής» μπορεί να μετατραπεί σε πηγή έντασης, αρκεί, βεβαίως, να βάλει και λίγο το χεράκι της η μάνα Αχαριστία...