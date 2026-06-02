Τραμπ προς Ιράν: «Ήρθε η ώρα για συμφωνία» - Διαψεύδει ότι διακόπηκαν οι συνομιλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει ως «fake news» τα δημοσιεύματα περί διακοπής των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν και δηλώνει ότι οι επαφές συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για διακοπή των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν διέψευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις» τα σχετικά δημοσιεύματα και τόνισε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται καθημερινά, χωρίς καμία διακοπή.

«Οι επαφές συνεχίζονται αδιάκοπα»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης πραγματοποιούνται κανονικά, απορρίπτοντας τα σενάρια περί εμπλοκής ή κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων.

«Οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες είναι ανακριβείς και λανθασμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες αλλά και σήμερα, επιμένοντας πως ο διάλογος παραμένει ενεργός.

Μήνυμα προς την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία, καλώντας την να προχωρήσει σε συμφωνία.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα επ' αόριστον, επισημαίνοντας ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών διαρκεί εδώ και δεκαετίες.

«Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να καταλήξετε σε μια συμφωνία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως τα τελευταία 47 χρόνια.

Αβεβαιότητα για την έκβαση των διαπραγματεύσεων

Παρά τη διαβεβαίωση ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η τελική κατάληξη των συνομιλιών.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ενδιαφέροντος για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν, με τις διπλωματικές επαφές να βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής και τις δύο πλευρές να εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις περί αδιεξόδου, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας το προσεχές διάστημα.

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