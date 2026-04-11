Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε διαμέρισμα 6ου ορόφου

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή εντός του χώρου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για εγκλωβισμένο άτομο. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, ωστόσο η αρχική εκτίμηση επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 21 πυροσβέστες, 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να ερευνήσουν το διαμέρισμα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2026

Η φωτιά απείλησε και διπλανό διαμέρισμα

Από την πυρκαγιά υπήρξε κίνδυνος επέκτασης και σε γειτονικό διαμέρισμα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν άλλοι τραυματισμοί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση, ενώ τα αίτια της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

