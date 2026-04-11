Ατύχημα στην Κέρκυρα: Κανάτα έπεσε και έσπασε στο κεφάλι γυναίκας

Ένα απρόοπτο επισκίασε για λίγο το εντυπωσιακό έθιμο στην Κέρκυρα, όταν γυναίκα τραυματίστηκε από μπότη μέσα στο πλήθος

Η Κέρκυρα ζει κάθε χρόνο τη δική της, μοναδική κορύφωση του Πάσχα. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, με το «Ἀνάστα, ὁ Θεός» να αντηχεί και τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα, οι δρόμοι γεμίζουν από κόσμο που περιμένει το πιο χαρακτηριστικό έθιμο του νησιού. Τη «βροχή» από μπότηδες.

Φέτος, όμως, μέσα στον ενθουσιασμό, σημειώθηκε ένα μικρό ατύχημα που προκάλεσε αναστάτωση στο Λιστόν, όταν ένα πήλινο κανάτι ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε γυναίκα στο κεφάλι.

Ένα απρόοπτο μέσα στο πλήθος

Το περιστατικό σημειώθηκε στον πεζόδρομο της Λεωφόρου Ελευθερίας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης εκείνη την ώρα. Η γυναίκα βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος που παρακολουθούσε το έθιμο, όταν ένας μπότης έπεσε και τη χτύπησε στο κεφάλι.

Άμεσα επικράτησε αναστάτωση, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν να τη βοηθήσουν, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και διασώστες που βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή λόγω της μαζικής προσέλευσης κόσμου.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και της έγιναν ράμματα. Η κατάστασή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Ένα έθιμο που εντυπωσιάζει αλλά θέλει προσοχή

Οι μπότηδες αποτελούν το πιο γνωστό και θεαματικό πασχαλινό έθιμο της Κέρκυρας. Κάθε Μεγάλο Σάββατο, οι κάτοικοι ρίχνουν από τα μπαλκόνια μεγάλα πήλινα κανάτια γεμάτα νερό, τα οποία σπάνε με εκκωφαντικό θόρυβο στους δρόμους, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει γιορτή και έκρηξη μαζί.

Το έθιμο συμβολίζει το τέλος του παλιού και την αρχή του καινούριου, ενώ έχει ρίζες που φτάνουν πίσω στα χρόνια της ενετοκρατίας. Οι Βενετοί συνήθιζαν να σπάνε παλιά σκεύη για να υποδεχτούν το νέο, μια παράδοση που πέρασε και προσαρμόστηκε στο τοπικό πασχαλινό πλαίσιο.

Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν το νησί για να ζήσουν από κοντά το έθιμο και να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι από τους σπασμένους μπότηδες, που σύμφωνα με την παράδοση φέρνει καλή τύχη.

Φέτος, η εικόνα ήταν η ίδια. Χαρά, θόρυβος, συγκίνηση. Και για λίγα λεπτά, μια υπενθύμιση ότι ακόμα και τα πιο όμορφα έθιμα χρειάζονται μέτρο.

