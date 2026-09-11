Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους δύο γιατρούς

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από επιβαρυντικά στοιχεία.

Βαρύτατη ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, αδίκημα που επισείει ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη, απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο ιατρών του ιατρείου Derm Cell στο Κολωνάκι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε μετά τις έρευνες του ελληνικού FBI, ο θάνατος του διάσημου τραγουδιστή συνδέεται άμεσα με την ιατρική πράξη, καθώς η αυτοψία έδειξε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία για 42 λεπτά, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης Ιωάννας Γάκα, πως ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή πριν την έναρξη της θεραπείας.

Παράλληλα, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στην οδό Καρνεάδου κατέγραψε την άφιξη του καλλιτέχνη στις 13:00, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της γιατρού περί προσέλευσης μετά τις 16:00, ενώ διαπιστώθηκε πλήρης απουσία προληπτικού ιατρικού ελέγχου, παρότι ο ερμηνευτής βρισκόταν σε κακή κλινική κατάσταση, άυπνος για τρεις ημέρες και τραυματισμένος στο κεφάλι. Επιπλέον, το συγκεκριμένο παθολογικό ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Οι νομικές κινήσεις της οικογένειας

Μετά την παραπομπή των δύο κατηγορουμένων στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη προχωρά σε δυναμικές δικαστικές ενέργειες.

Ο ποινικολόγος Χαράλαμπος Λυκούδης, έχοντας λάβει την εντολή εκπροσώπησης των συγγενών του εκλιπόντος, ετοιμάζεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Παράλληλα, η υπεράσπιση της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του ζεύγους των γιατρών, ώστε να αποσαφηνιστεί ο ακριβής χρόνος κλήσης του ΕΚΑΒ, οι συνομιλίες τους με τους διασώστες και οι επαφές τους μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, ενώ δεν αποκλείεται να αιτηθεί ακόμη και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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