Golf, ναυτιλία και κοινωνική προσφορά συναντήθηκαν στο 12 ο Greek Maritime Golf Event

Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση έφερε κοντά κορυφαία στελέχη της ναυτιλίας, συνδυάζοντας το γκολφ με τη δικτύωση και την κοινωνική προσφορά.

Με φόντο το μοναδικό μεσσηνιακό τοπίο και το γήπεδο γκολφ της Costa Navarino, η ελληνική και διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έδωσε για ακόμη μία χρονιά το καθιερωμένο της ραντεβού στο Greek Maritime Golf Event. Με τη συμμετοχή 84 golfers, οι οποίοι σχημάτισαν 21 ομάδες, το event ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη διαχρονική απήχηση ενός θεσμού που εδώ και 12 χρόνια ενώνει τον κόσμο της ναυτιλίας μέσα από τον αθλητισμό και τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Έμπρακτη στήριξη στον Σύλλογο «Η Φλόγα»

Πιστό στον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, το Greek Maritime Golf Event στήριξε ενεργά τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Οι συμμετέχοντες golfers συνέβαλαν στον καλό σκοπό μέσα από την αγορά δώρων, ενισχύοντας το σημαντικό έργο του Συλλόγου για την ουσιαστική ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν.

Μια ημέρα γεμάτη γκολφ

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου οι ομάδες αναμετρήθηκαν στο βραβευμένο The Dunes Course, σε έναν αγώνα Shotgun Scramble 4-Ball (2 better ball). Οι golfers έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε έναν αγώνα με έντονο συναγωνισμό και δυνατές επιδόσεις, διεκδικώντας μέχρι το τέλος τις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Παράλληλα, οι non-golfers του event είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Ολυμπιακό αυτό άθλημα μέσα από ένα Golf Clinic με τον PGA golfer, Founder της Birdie Events και διοργανωτή Θάνο Καραντζιά, ο οποίος μοιράστηκε μαζί τους χρήσιμες συμβουλές και τους καθοδήγησε στα πρώτα τους βήματα στο γκολφ.

@ Greek Maritime Golf Event

Μια πλούσια εμπειρία στο γήπεδο

Κατά τη διάρκεια των εγγραφών, οι συμμετέχοντες έλαβαν μεταξύ άλλων πλούσια δώρα από τις IRI / The Marshall Islands Registry, Marine Tours, Arrow, Erasmus Shipinvest Group, HEYDUDE, Napapijri, μ. Artisan Water, Benostan και Anatomic Line.

Οι συμμετέχοντες παρέμειναν ενυδατωμένοι με το φυσικό μεταλλικό και ανθρακούχο νερό μ. Artisan Water, στην καινοτόμα, 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία αλουμινίου του, ενώ για την προστασία τους από τον ήλιο είχαν στη διάθεσή τους αντηλιακά προϊόντα Benostan.

Η γαστρονομία είχε επίσης σημαντική θέση στο Greek Maritime Golf Event, με τους golfers να απολαμβάνουν σε ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς του γηπέδου εκλεκτές γεύσεις κρέατος από την Aggelis Meatworks, με παραδοσιακά σουβλάκια, αλλά και άρωμα Ιταλίας από τη La Cucina Italiana, μέσα από αυθεντικές ιταλικές πίτσες. Την εμπειρία συμπλήρωσαν οι παγωμένες μπύρες Budweiser, οι μεσσηνιακοί χυμοί Άθη Ρόδι και τα φρέσκα τοπικά φρούτα. Τέλος, οι καλεσμένοι του Awards Night απόλαυσαν το signature Grey Goose Espresso Martini.

Λάμψη και βραβεύσεις στο Awards Night

Η διοργάνωση δεν περιορίστηκε στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά κορυφώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με την πραγματοποίηση του Awards Night. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο μοναδικό Onuki Restaurant της Costa Navarino, με τον ατμοσφαιρικό χώρο και τη θέα στο ηλιοβασίλεμα να συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για τη βραδιά των βραβεύσεων. Την παρουσίαση ανέλαβε ο Joe Arlauckas, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Real Madrid και θρύλος της EuroLeague, ο οποίος, έχοντας στο ενεργητικό του την παρουσίαση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, έδωσε τον δικό του ξεχωριστό τόνο.

@ Greek Maritime Golf Event

Οι πρωταγωνιστές του αγωνιστικού μέρους

Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα που ξεχώρισε για την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά της ήταν αυτή των Οικονόμου, Τζιώτη, Κονταξάκη και Αγγελάκη συγκεντρώνοντας 109 πόντους. Στη δεύτερη θέση με 108 πόντους, έναν μόλις λιγότερο πόντο από την πρώτη, τερμάτισε η ομάδα των Μεϊμαρίδη, Καρνέζη Μπ., Γιάνσεν, Καρνέζη Α., ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η ομάδα των Βέζλιβτσεβ, Δαλακούρα, Νούλεν και Καριώτη με 103 πόντους.

Το βραβείο «Longest Drive» κατέκτησε ο Ψαρομάτης, ενώ το «Closest to the Pin» απονεμήθηκε στον Μωραΐτη.

Οι κορυφαίες ομάδες του τουρνουά παρέλαβαν, μαζί με τα βραβεία τους, μοναδικά δώρα. Η νικήτρια ομάδα έλαβε φιάλες Blanton’s από το Teddy’s Speakeasy, ένα βραβευμένο bourbon υψηλής ποιότητας με ξεχωριστή θέση στον κόσμο του αμερικανικού whiskey. Στη δεύτερη ομάδα προσφέρθηκαν εντυπωσιακές magnum φιάλες Grey Goose, της διεθνώς αναγνωρισμένης premium γαλλικής vodka, ενώ οι golfers που κατέκτησαν την τρίτη θέση παρέλαβαν Duffel Bags της Napapijri, του premium lifestyle brand που αντλεί την έμπνευσή του από το ταξίδι και την εξερεύνηση.

Εκτός από τις τρεις πρώτες ομάδες του Greek Maritime Golf Event βραβεύτηκαν και οι νικητές των «Longest Drive» και «Closest to the Pin» λαμβάνοντας από ένα golf bag.

Τον καλό σκοπό της διοργάνωσης στήριξαν με μοναδικά δώρα οι ακόλουθοι charity partners: Costa Navarino, Messinian Nest, Karnabakos, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, La Cucina Dormi, Dermaperfect, Napapijri, Anama Restaurant και Kookoonari Beach Bar Restaurant.

Τα δώρα αυτά δόθηκαν σε ειδικές “buy now” τιμές, ενισχύοντας απευθείας τον αγώνα του Συλλόγου για την ουσιαστική ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν.

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εξασφάλισε τις ασφαλείς και άνετες μετακινήσεις των ανθρώπων της διοργάνωσης και των αθλητών με τον premium στόλο της.

Στον απόηχο του φετινού event, o Θάνος Καραντζιάς, εμπνευστής και διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του 12ου Greek Maritime Golf Event μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια. Για ακόμη μία χρονιά, άνθρωποι της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας βρέθηκαν μαζί, αποδεικνύοντας τη δυναμική ενός θεσμού που έχει καταφέρει να συνδέσει τον αθλητισμό με τις αξίες, την εξωστρέφεια και τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας. Η διαχρονική εμπιστοσύνη και συμμετοχή των στελεχών του κλάδου αποτελούν για εμάς τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση και ταυτόχρονα την κινητήρια δύναμη για να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τη διοργάνωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και τους συνεργάτες μας, που στηρίζουν σταθερά το όραμά μας και συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία κάθε διοργάνωσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να προσφέρουμε μια ξεχωριστή εμπειρία αντάξια των ανθρώπων της ναυτιλίας που εκπροσωπούμε».

@ Greek Maritime Golf Event

Καθοριστική ήταν η συμβολή των κορυφαίων εταιρειών που στήριξαν έμπρακτα τη διοργάνωση:

Platinum Sponsor της διοργάνωσης ήταν η IRI / The Marshall Islands Registry.

Silver Sponsor ήταν η Marine Tours.

Bronze Sponsors ήταν οι Arrow και World Carrier Corporation.

Official Supporters ήταν οι Golden Stone Maritime Ventures SA και Erasmus Shipinvest Group.

Official Footwear Partner ήταν η HEYDUDE.

Official Water ήταν το μ. Artisan Water.

Official Clothing Partner ήταν η Napapijri.

Official Partner ήταν η Grey Goose.

Premium Mobility Partner ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Suppliers ήταν οι Budweiser, Teddy’s Speakeasy, Aggelis Meatworks, Άθη Ρόδι, Karnabakos, La Cucina Italiana, Benostan, Mind the Ad, Anatomic Line.

Charity Partners ήταν οι Costa Navarino, Messinian Nest, Karnabakos, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, La Cucina Dormi, Dermaperfect, Napapijri, Anama Restaurant, Kookoonari Beach Bar Restaurant.

H Boo Productions ήταν ο Audio Visual Partner.

Το Greek Maritime Golf Event διοργανώθηκε από την Birdie Events και αποτέλεσε πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά.

To Golf Production ανέλαβε η ActiveMedia Group, Sports Marketing Agency of the Year.

#GreekMaritimeGolfEvent

Πληροφορίες για το Greek Maritime Golf Event:

Website: www.greekmaritimegolf.gr

e-mail: [email protected]

Πληροφορίες για τους συντάκτες

ActiveMedia Group Press Office:

Τηλ.: +30 210 9312881-2

e-mail: [email protected]