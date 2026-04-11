68χρονος ντελιβεράς πλήρωσε ένα αναψυκτικό από την τσέπη του: Μέσα σε λίγες μέρες συγκέντρωσε πάνω από 100.000 δολάρια

Μια μικρή πράξη καλοσύνης εξελίχθηκε σε ιστορία που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως.

Ένας 68χρονος ντελιβεράς στις ΗΠΑ έγινε viral όταν, κατά τη διάρκεια παράδοσης, διαπίστωσε ότι έλειπε ένα αναψυκτικό από παραγγελία. Αντί να συνεχίσει κανονικά, σταμάτησε σε κατάστημα, το αγόρασε με δικά του χρήματα και ολοκλήρωσε την παράδοση.

Η κίνηση καταγράφηκε από κάμερα στην είσοδο του σπιτιού και μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η κίνηση που ξεχώρισε

Το περιστατικό συνέβη στις 27 Μαρτίου 2026 στο Boise του Idaho. Ο Dan Simpson, που εργάζεται 14 χρόνια ως ντελιβεράς σε γνωστή αλυσίδα πίτσας, διαπίστωσε ότι ένα Diet Coke δεν ήταν διαθέσιμο.

Δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πελάτη. Στη θέση του, οι περισσότεροι θα εξηγούσαν απλώς την έλλειψη κατά την παράδοση. Εκείνος, όμως, έκανε μια μικρή παράκαμψη, πλήρωσε από την τσέπη του δύο μπουκάλια και συνέχισε κανονικά.

Η παραγγελία ανήκε σε ζευγάρι με προβλήματα όρασης. Για εκείνους, το να βγουν ξανά έξω για να αγοράσουν ένα προϊόν που έλειπε δεν είναι απλή υπόθεση. Όταν ο Simpson εξήγησε τι είχε κάνει, του πρότειναν να αυξήσουν το φιλοδώρημα. Εκείνος αρνήθηκε, λέγοντας ότι ήταν ήδη αρκετό.

Η καμπάνια που ξέφυγε

Το βίντεο ανέβηκε στα social media και συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Λίγο μετά, δημιουργήθηκε καμπάνια crowdfunding με στόχο να βοηθηθεί ο Simpson να βγει στη σύνταξη.

Μέσα σε λίγες ημέρες, οι δωρεές ξεπέρασαν τα 100.000 δολάρια, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να συνεισφέρουν.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν περίμενε τίποτα και δεν θεωρεί ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο. Για εκείνον, ήταν απλώς μια μικρή εξυπηρέτηση που άξιζε να γίνει.

Μετά από χρόνια δουλειάς σε δύο δουλειές, σχεδιάζει πλέον να αποσυρθεί στο τέλος Απριλίου και να αφιερώσει χρόνο σε απλά πράγματα, όπως ένα ταξίδι για να δει από κοντά τα sequoia της Καλιφόρνια.