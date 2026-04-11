Μεγάλη ανησυχία: Τα αεροδρόμια της Ευρώπης θα μπορούσαν να μείνουν χωρίς καύσιμα σε τρεις εβδομάδες

Μια επιστολή του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI) διαβεβαιώνει ότι οι προμηθευτές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό των αεροπλάνων με κηροζίνη μέχρι τον Μάιο.

Το ευρωπαϊκό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI) απέστειλε την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία προειδοποιούσε ότι τα αεροδρόμια θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έλλειψη κηροζίνης σε λιγότερο από έναν μήνα, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. «Εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν αποκατασταθεί με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, η γενικευμένη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών θα γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», αναφέρει το μήνυμα.

Το ACI κρούει τον κώδωνα του κινδύνου πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου αιχμής, «όταν τα αεροπορικά ταξίδια καθιστούν δυνατή ολόκληρη την τουριστική οικονομία από την οποία εξαρτώνται πολλές οικονομίες». Για τον λόγο αυτό, η ανησυχία του ευρωπαϊκού αεροδρομιακού τομέα είναι «αυξανόμενη».

Οι εταιρείες έχουν ήδη προειδοποιήσει

Η πετρελαϊκή εταιρεία BP στην Ιταλία είχε ήδη προειδοποιήσει για την ύπαρξη ορισμένων προβλημάτων σε κάποια αεροδρόμια. Η Ryanair εξέδωσε επίσης προειδοποίηση. Ωστόσο, τώρα έρχεται και το ACI, ένας διεθνής οργανισμός, που προειδοποιεί για την έλλειψη κηροζίνης. Στην επιστολή του, που δημοσιεύθηκε από τους Financial Times, αναφέρει ότι οι αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν καύσιμα για αρκετές εβδομάδες, αλλά οι προμηθευτές δεν μπορούν να εγγυηθούν τις παραδόσεις κηροζίνης μέχρι τον μήνα Μάιο.

Σύμφωνα με το εν λόγω μέσο, το 40% της παγκόσμιας προμήθειας καυσίμων αεροσκαφών διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα που έχει αποκλειστεί από το Ιράν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Σε γενικό επίπεδο, περίπου το ένα πέμπτο του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου μεταφέρεται μέσω του Ορμούζ.

Έτσι, το ACI έχει ζητήσει από την ΕΕ να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την παρακολούθηση της προμήθειας αργού πετρελαίου προς τα αεροδρόμια. «Προς το παρόν, δεν υπάρχει σύστημα χαρτογράφησης, αξιολόγησης και παρακολούθησης της παραγωγής και της διαθεσιμότητας καυσίμων αεροσκαφών σε ολόκληρη την ΕΕ», επισημαίνει η επιστολή.

«Μια έλλειψη εφοδιασμού θα διατάρασσε σοβαρά τις λειτουργίες των αεροδρομίων και την αεροπορική συνδεσιμότητα, με κίνδυνο σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων για τις πληγείσες κοινότητες και για την Ευρώπη σε περίπτωση συστημικής έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών», καταλήγει.

