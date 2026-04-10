Ζορίζεσαι με το ενοίκιο; Δύο Ισπανοί δείχνουν έναν εναλλακτικό δρόμο στο πρόβλημα στέγασης

Ζευγάρι στην Ισπανία δείχνει το δρόμο για το πρόβλημα με τα ακριβά ενοίκια που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι νέοι της εποχής.

Το πρόβλημα στέγασης τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αφού κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να το αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα στην Ισπανία οι νέοι αναζητούν νέες εναλλακτικές για να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Η ιστορία του David και της Λαρα, δύο 22χρονων νέων από την Ισπανία δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει μια λύση για την αντιμετώπισή του. Ως ζευγάρι, ήθελαν να συγκατοικήσουν και με τις τιμές των ακινήτων στα ύψη, αποφάσισαν να αναζητήσουν άλλες επιλογές.

Τα μηνιαία έξοδα δεν αφήνουν επιλογές

Πριν από αυτό, προσπαθούν να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο τα έξοδα και τα έσοδά τους, ώστε να επιλέξουν τον τύπο κατοικίας που ταιριάζει περισσότερο στον προϋπολογισμό τους. Εκείνη κερδίζει περίπου 1.200 ευρώ τον μήνα και εκείνος περίπου 970. Συνολικά, ως ζευγάρι, έχουν μηνιαίο εισόδημα 2.170 ευρώ.

Από αυτά τα χρήματα, 210 ευρώ είναι σταθερά έξοδα και 120 ευρώ πηγαίνουν για τη διατροφή και τη φροντίδα των τριών γατών τους. Άλλα 300 ευρώ διατίθενται επίσης για τα κατοικίδια, αυτή τη φορά για τις κτηνιατρικές επεμβάσεις τους. Μέχρι στιγμής αφαιρούν από το εισόδημά τους 630 ευρώ.

Στη συνέχεια αφαιρούν άλλα 200 ευρώ για κατανάλωση καυσίμων και 50 ευρώ για την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Για φαγητό, εξόδους και ψυχαγωγία επενδύουν 280 ευρώ του μηνιαίου προϋπολογισμού τους. Και για «έκτακτες ανάγκες» χρειάζονται 100 ευρώ. Άλλα 630 ευρώ έχουν δαπανηθεί, κάτι που μέχρι στιγμής φέρνει το σύνολο στα 1.260 ευρώ και αφήνει αποταμίευση 910 ευρώ. Αυτά τα χρήματα τα επενδύουν σε σταθερό και μεταβλητό εισόδημα.

Η λύση για τη στέγασή τους

Όμως ο στόχος του ζευγαριού είναι να ζήσει σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Θέλουν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο, του οποίου το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 30.000 ευρώ . Οι νέοι πιστεύουν ότι, μαζί με διανυκτερεύσεις, καύσιμα και συντήρηση, το συνολικό μηνιαίο κόστος ζωής σε ένα τροχόσπιτο θα κυμαίνεται μεταξύ 600 και 1.200 ευρώ. «Λιγότερο από πολλά ενοίκια», λένε χαρακτηριστικά.

