Εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής με σκοπό την αποτροπή διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων, πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Απριλίου σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Στη φάκα της Τροχαίας έπεσε κύκλωμα που διεξάγει αυτοσχέδιους αγώνες σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων. Στις 7 και στις 8 Απριλίου, αστυνομικοί οργάνωσαν στοχευμένη εξόρμηση σε Ελληνικό, Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένοι όπου οι οδηγοί επιδίδονται σε «κόντρες».

Τα ραντεβού είχαν κλειστεί μέσω social media, αλλά όπως φάνηκε τελικά, διέρρευσαν, με αποτέλεσμα οι άντρες της Τροχαίας να έχουν στηθεί από νωρίς στα σημεία όπου θα πραγματοποιούνταν οι «κόντρες». Και δεν άργησαν να αναλάβουν δράση. Συνολικά βεβαιώθηκαν 42 παραβάσεις μέσα σε δύο ημέρες.

Οι πιο χαρακτηριστικές αφορούσαν επίδειξη ικανοτήτων και επικίνδυνους ελιγμούς, οχήματα χωρίς πινακίδες ή με αλλοιωμένα στοιχεία, οδηγούς χωρίς δίπλωμα, αλλά και παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη και υπερβολικό θόρυβο. Παράλληλα αφαιρέθηκαν πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και διπλώματα, δείχνοντας ότι η προσέγγιση είναι πλέον πιο επιθετική και στοχευμένη.

Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει: «Διήμερη ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με σκοπό την αποτροπή διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων, πραγματοποιήθηκε 7 και 8 Απριλίου σε κεντρικούς οδικούς άξονες των Νοτίων Προαστίων Αττικής

Ειδική εξόρμηση αποτροπής αυτοσχέδιων αγώνων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 7 και 8 Απριλίου 2026 από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α).

Σκοπός της επιχειρησιακής δράσης ήταν η αποτροπή διεξαγωγής επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων σε οδικούς άξονες των περιοχών του Ελληνικού, της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, για την αντιμετώπιση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και διαταράσσουν την ασφαλή κυκλοφορία, βεβαιώθηκαν -42- παραβάσεις, ενδεικτικά:

-7- για επίδειξη ικανοτήτων,

-13- για οχήματα που δεν έφεραν ή είχαν αντικαταστήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας,

-4- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-1- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-1- για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,

-2- για πρόκληση θορύβου

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν -2- κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, -10- άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και -12- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα συνεχίσει τις στοχευμένες δράσεις της με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας στους δρόμους και την αποτροπή της επικίνδυνης οδήγησης».

