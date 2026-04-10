«Είμαι ηλίθιος»: Δισεκατομμυριούχος που θέλει να ζήσει για πάντα ανακάλυψε το λάθος μέσα στο ίδιο του το σπίτι

Ο πιο γνωστός biohacker παραδέχτηκε ένα λάθος που είχε μπροστά του για χρόνια χωρίς να το καταλάβει.

Για όσους ενδεχομένως να μην τον έχουν ακουστά, ο Bryan Johnson είναι ο εκείνος ο δισεκατομμυριούχος που εδώ και χρόνια έχει κάνει τη μακροζωία… full-time επάγγελμα. Προφανώς γιατί... μπορεί. Με μια καθημερινότητα γεμάτη αυστηρή διατροφή, θεραπείες, εξετάσεις και ακραία πειράματα, έχει επενδύσει εκατομμύρια για να «νικήσει» τη φθορά του χρόνου και να παραμείνει πάντα νέος.

Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό το σχεδόν εμμονικό σύστημα ρουτίνας και ελέγχου, υπήρχε κάτι βασικό που του είχε ξεφύγει. Και όχι κάπου μακριά, αλλά ακριβώς μπροστά του. Στην αυλή του.

Τι τον έκανε να πει «είμαι ηλίθιος»

Σε ανάρτησή του, ο ίδιος παραδέχτηκε με ωμή ειλικρίνεια πως είχε κρατήσει για χρόνια στο σπίτι του κάτι που θεωρεί πλέον επικίνδυνο. Ο λόγος για το τεχνητό γκαζόν, το οποίο, όπως έγραψε, περιέχει υλικά από ανακυκλωμένα ελαστικά και μπορεί να απελευθερώνει ουσίες επιβλαβείς για τον οργανισμό.

Ανάμεσα σε αυτές, ανέφερε χημικές ενώσεις που σχετίζονται με ορμονικές διαταραχές, φλεγμονές και πιθανές καρκινογόνες επιδράσεις. «Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να μην πεθάνω και είχα τοξικό υλικό στην αυλή μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η λεπτομέρεια που αλλάζει την εικόνα

Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι λίγο πιο σύνθετη. Έρευνες έχουν δείξει ότι τέτοιου τύπου υλικά όντως περιέχουν ουσίες όπως βαρέα μέταλλα και χημικές ενώσεις, όμως σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν προκύπτει σαφής κίνδυνος για την υγεία.

Μόνο σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, έχει φανεί ότι μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση ουσιών σε βαθμό που να επηρεάζει κύτταρα σε εργαστηριακά περιβάλλοντα. Με απλά λόγια, δεν είναι κάτι που θεωρείται αυτομάτως επικίνδυνο για την καθημερινότητα.

Κι όμως, για κάποιον σαν τον Johnson, ακόμα και η παραμικρή πιθανότητα είναι αρκετή.

Όταν η εμμονή γυρίζει μπούμερανγκ

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το ίδιο το γκαζόν, αλλά η αντίδρασή του. Ο ίδιος δεν στάθηκε μόνο στο υλικό, αλλά αμφισβήτησε ανοιχτά τον εαυτό του. στο λεκτικό του... αυτομαστίγωμα, ανέφερε τα εξής:

«Με κάνει να αμφιβάλλω για τη βασική μου ικανότητα να λειτουργώ σωστά», έγραψε, δείχνοντας πως ακόμα και κάποιος που έχει δομήσει τη ζωή του γύρω από την τελειότητα, μπορεί να χάσει κάτι προφανές.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο άβολη αλήθεια σε όλη την ιστορία του Johnson. Ότι όσο κι αν προσπαθείς να ελέγξεις το σώμα σου, να μετρήσεις κάθε δείκτη και να εξαλείψεις κάθε ρίσκο, πάντα θα υπάρχει κάτι απλό που θα σου ξεφύγει.

Bryan, τράβα χτύπα ένα πιτόγυρο και καμιά μπίρα να ηρεμήσεις τώρα...

