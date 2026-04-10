Ανακαλύφθηκε μυστηριώδες χριστιανικό εύρημα 1.400 ετών κοντά σε ύδατα που συνδέονται με τη δράση του Ιησού

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μυστηριώδες χριστιανικό εύρημα κοντά σε ύδατα που συνδέονται με τη δράση του Ιησού Χριστού.

Ένα μοναδικό στο είδος του αντικείμενο ανακάλυψαν αρχαιολόγοι κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, το οποίο ενδέχεται να αποκαλύψει νέες λεπτομέρειες για το πώς οι πρώτοι Χριστιανοί τελούσαν το βάπτισμα.

Το εύρημα, ηλικίας 1.400 ετών, βρέθηκε πρόσφατα στην αρχαία πόλη Ίππος, μια σημαντική επισκοπική έδρα κατά τη Βυζαντινή περίοδο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της 30ής Μαρτίου που κοινοποιήθηκε στο Fox News Digital.

Η πόλη ήταν κάποτε η μοναδική χριστιανική πόλη γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας, ελέγχοντας περιοχές που συνδέονται με τη δράση του Ιησού.

Το μαρμάρινο αντικείμενο που ρίχνει φως

Πρόκειται για ένα μαρμάρινο αντικείμενο που βρέθηκε σε μια αίθουσα βαπτίσεων. Ενδέχεται να ρίξει φως «σε ένα στάδιο της πρώιμης χριστιανικής τελετής του βαπτίσματος που μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί», δήλωσαν οι αρμόδιοι.

Ο καθεδρικός ναός της Ίππου διέθετε δύο χώρους βαπτίσεων: έναν για ενήλικες και έναν για βρέφη και παιδιά, όπου και βρέθηκε το νέο αντικείμενο. Η μικρότερη αίθουσα κατασκευάστηκε μετά το 591 μ.Χ. και καταστράφηκε από σεισμό το 749 μ.Χ., γεγονός που σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι περίπου 1.400 ετών.

Οι ειδικοί περιέγραψαν το εύρημα ως «ένα ορθογώνιο μαρμάρινο μπλοκ με τρεις ημισφαιρικές κοιλότητες, το οποίο βρέθηκε δίπλα σε κολυμβήθρα σε έναν πρόσφατα αποκαλυφθέντα τελετουργικό χώρο». Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το αντικείμενο ίσως περιείχε τρία διαφορετικά έλαια που χρησιμοποιούνταν σε μια τελετή τριπλής βύθισης κατά το βάπτισμα.

Ο ρόλος της αρχαιολογίας και της μελέτης

Στα πρώιμα χριστιανικά χρόνια, τα βαπτίσματα συνήθως περιλάμβαναν δύο χρίσματα, πριν και μετά την τελετή, γεγονός που καθιστά τον τριμερή σχεδιασμό ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

«Η κατάρρευση κάλυψε τα μαρμάρινα και χάλκινα αντικείμενα κάτω από τα ερείπια, διατηρώντας τα μέχρι την πρόσφατη ανακάλυψή τους», ανέφερε το δελτίο. Οι αρμόδιοι πρόσθεσαν: «Μετά από εκτενή εξέταση και σύγκριση, οι μελετητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει γνωστό αντίστοιχο αυτού του αντικειμένου».

Ο Michael Eisenberg, αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου της Χάιφα, ο οποίος δημοσίευσε πρόσφατα τα αποτελέσματα στο περιοδικό PEQ μαζί με τη συνάδελφό του Arleta Kowalewska, δήλωσε ότι το αντικείμενο βρέθηκε ανάμεσα σε μια σειρά από «εντυπωσιακά λειτουργικά αντικείμενα», συμπεριλαμβανομένου ενός χάλκινου κηροπηγίου.

«Μόνο μετά από προσεκτική έρευνα συνειδητοποιήσαμε πόσο μοναδικά είναι για την κατανόηση των χριστιανικών τελετουργικών πρακτικών στην κοιτίδα του Χριστιανισμού, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας», είπε. Στην αρχή, το αντικείμενο «δεν φαινόταν κάτι ιδιαίτερο», δήλωσε ο Eisenberg.

«Αλλά εδώ ακριβώς επενέβησαν η αρχαιολογία και η λειτουργική μελέτη. Το να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για ένα μοναδικό εύρημα, που μπορεί να καλύψει άγνωστα κενά -τοπικά ή και ευρύτερα- σε μία από τις αρχαιότερες και πιο ιερές χριστιανικές τελετές, ήταν μια πλήρης έκπληξη».

«Παράθυρο» για τον Χριστιανισμό

Ο Eisenberg δήλωσε ότι τα ευρήματα ενδέχεται να «ανοίξουν ένα παράθυρο» στην εξέλιξη των τελετών βάπτισης στον πρώιμο χριστιανικό κόσμο. «Σε διαφορετικές περιοχές αναπτύχθηκαν διαφορετικές λειτουργικές παραδόσεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καταγραφεί σε γραπτές πηγές», είπε ο αρχαιολόγος. «Αυτό το εύρημα προσφέρει μια σπάνια ματιά στο πώς διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε η τελετή του βαπτίσματος στη βυζαντινή χριστιανική κοινότητα της Ίππου», πρόσθεσε.

Η ανακάλυψη προστίθεται σε μια μακρά λίστα σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων στην Ίππο τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια χριστιανική δομή φροντίδας ηλικιωμένων, ηλικίας 1.600 ετών, η οποία ενδέχεται να είναι το αρχαιότερο γηροκομείο στον κόσμο. Τον περασμένο Ιούλιο, ανιχνευτές μετάλλων ανακάλυψαν έναν θησαυρό με αρχαία κοσμήματα και χρυσά νομίσματα κοντά στα ερείπια της Ίππου.

