Βρέθηκε ο μεγαλύτερος «θησαυρός» εξόρυξης: Ο λόγος που κανείς δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί

Ο μεγαλύτερος θησαυρός εξόρυξης εδώ και χρόνια κάτω από τις Άνδεις παραμένει ανεκμετάλλευτος.

Το κοίτασμα Filo del Sol, που βρίσκεται στην οροσειρά των Άνδεων, ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Χιλή, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χαλκού στον κόσμο.

Σύμφωνα με εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε το 2025, οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εκμετάλλευση (Lundin Mining και BHP) ενδέχεται να έχουν ανακαλύψει πέντε φορές περισσότερο μέταλλο από το αναμενόμενο.

Ένας πραγματικός θησαυρός

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το κοίτασμα περιέχει έως και 13 εκατομμύρια τόνους χαλκού, 907.000 κιλά χρυσού και 18,6 εκατομμύρια κιλά αργύρου. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μετά από 400 επιπλέον γεωτρήσεις στην περιοχή.

«Το Filo del Sol υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις σε ανεξερεύνητες περιοχές των τελευταίων 30 ετών και μια απίστευτη εμπειρία για όλους όσοι συμμετείχαν», δήλωσε ο Jack Lundin, διευθύνων σύμβουλος της Lundin Mining.

«Η αρχική ανάλυση των ορυκτών πόρων ανέδειξε το δυναμικό ενός εκ των μεγαλύτερων ανεκμετάλλευτων έργων επιφανειακής εξόρυξης χαλκού υψηλής περιεκτικότητας στον κόσμο, καθώς και ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού και αργύρου παγκοσμίως», πρόσθεσε.

Γιατί δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν

Ωστόσο, η εξόρυξη όλης αυτής της ποσότητας υλικού θα είναι πιο περίπλοκη υπόθεση, κυρίως λόγω της τοποθεσίας του κοιτάσματος, το οποίο βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ένα υψόμετρο που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των εργαζομένων και να προκαλέσει υψομετρική νόσο.

Παράλληλα, η εξόρυξη των ορυκτών θα μπορούσε να προκαλέσει μη αναστρέψιμες ζημιές στο οικοσύστημα της περιοχής. Σε έκθεση του Dialogue Earth, η περιβαλλοντική ΜΚΟ Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) κατηγόρησε την εταιρεία Lundin ότι παραβιάζει τον Νόμο για τους Παγετώνες της χώρας, ο οποίος απαγορεύει την εγκατάσταση μεταλλευτικών έργων σε παγετωνικές ζώνες.

