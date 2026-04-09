Μια γυναίκα στο λιμάνι του Πειραιά μπέρδεψε τις εκπομπές και έδωσε μέσω του Γιώργου Τσελίκα χαιρετίσματα σε άλλους παρουσιαστές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με πλοία και ΚΤΕΛ. Ο Γιώργος Τσελίκας βρέθηκε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ στο λιμάνι του Πειραιά και μίλησε με εκδρομείς, λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τον προορισμό τους.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε μια κυρία, όταν ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ την πλησίασε προκειμένου να συνομιλήσει μαζί της. «Για ελάτε και εσείς κυρία μου που είστε στη γαλαρία, διακριτικά...», της είπε ο Γιώργος Τσελίκας.

«Χαιρετισμούς στην Ανθή και στον Ιορδάνη! Από το Mega δεν είστε;», ρώτησε με τον Δημήτρη Οικονόμου να ακούγεται να λέει από το στούντιο: «Α μπράβο! Στην Ανθή και στον Ιορδάνη! Δεν δουλεύουν βέβαια σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Καλά παιδιά».

Ο Γιώργος Τσελίκας τότε την ενημέρωσε πώς είναι από την εκπομπή του ΣΚΑΪ. «Συνάδελφοι καλοί είναι και εκείνοι. Από τον Δημήτρη Οικονόμου είμαστε», με την γυναίκα να διορθώνει: «Καλημέρα Δημήτρη, Καλό Πάσχα όλοι να έχετε παιδιά, πάμε κι εμείς Πάσχα στην Πάρο με πεζοπορικό σύλλογο».

