Στην Κίνα 120 ρομπότ έγιναν «πρακτικάριοι» και μαθαίνουν πώς δουλεύει ένα εργοστάσιο

Πάνω από 100 ανθρωποειδή ρομπότ εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργοστασίου, αλλάζοντας σταδιακά την εικόνα της βιομηχανίας.

Σε ένα εργοστάσιο στη νότια Κίνα, η εικόνα θυμίζει κάτι από κοντινό μέλλον, αλλά είναι ήδη πραγματικότητα. Ανθρωποειδή ρομπότ έχουν μπει στη γραμμή παραγωγής όχι ως πλήρως αυτόνομα συστήματα, αλλά ως «ασκούμενοι», μαθαίνοντας βήμα βήμα πώς να λειτουργούν σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες.

Στη μονάδα της Dongfeng Liuzhou Motor, ρομπότ τύπου Walker S1 της UBTech εκπαιδεύονται για να αναλάβουν βασικές εργασίες στο εργοστάσιο. Με τη βοήθεια ανθρώπινων επιβλεπόντων και μέσω οπτικής πλοήγησης, κινούνται σε προκαθορισμένους σταθμούς και εκτελούν καθήκοντα όπως μεταφορά υλικών, ταξινόμηση εξαρτημάτων και διαχείριση δοχείων.

Πώς «μαθαίνουν» να δουλεύουν

Η εκπαίδευση δεν γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που προσομοιώνουν το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής. Σε μια ζώνη περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, τα ρομπότ εξασκούνται σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, προσπαθώντας να αποκτήσουν ακρίβεια και σταθερότητα.

Ακόμη και απλές για τον άνθρωπο ενέργειες, όπως το να πιάσουν μια μικρή βίδα, απαιτούν πολύπλοκη προγραμματιστική προσέγγιση. Τα ρομπότ δεν διαθέτουν διαίσθηση: βασίζονται αποκλειστικά σε αλγορίθμους και δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κίνηση πρέπει να «διδαχθεί», με τους μηχανικούς να ρυθμίζουν λεπτομερώς τον τρόπο που κινούνται οι αρθρώσεις και αντιλαμβάνονται το περιβάλλον.

Παράλληλα, το περιβάλλον του εργοστασίου προσθέτει επιπλέον δυσκολίες. Μεταβλητές όπως ο φωτισμός, η υγρασία ή οι αλλαγές στη διάταξη του χώρου μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των συστημάτων οπτικής αναγνώρισης, κάνοντας την εκπαίδευση ακόμη πιο απαιτητική.

Από το πείραμα στη μαζική παραγωγή

Η πόλη Λιουτζόου, σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της επαρχίας Γκουανγκσί, εξελίσσεται σε πεδίο δοκιμών για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία. Εκεί έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κέντρο συλλογής δεδομένων και δοκιμών για «ενσωματωμένη» τεχνητή νοημοσύνη, όπου περίπου 120 ανθρωποειδή ρομπότ εκπαιδεύονται ταυτόχρονα δίπλα σε ανθρώπους.

Στόχος είναι η σταδιακή μετάβαση από πειραματικά συστήματα σε πραγματική παραγωγή, με τα ρομπότ να αναλαμβάνουν εργασίες που είναι επαναλαμβανόμενες, βαριές ή δυνητικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Παράλληλα, η συνεχής συλλογή δεδομένων επιτρέπει τη βελτίωση των αλγορίθμων και την πιο γρήγορη προσαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα επενδύει και στη μαζική παραγωγή τέτοιων συστημάτων. Σε νέα μονάδα στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, έχει ήδη ξεκινήσει γραμμή παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ με δυνατότητα έως 10.000 μονάδων ετησίως. Η διαδικασία περιλαμβάνει δεκάδες στάδια συναρμολόγησης και ελέγχου, με έναν νέο «εργάτη» να ολοκληρώνεται περίπου κάθε μισή ώρα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι απλώς μια τεχνολογική επίδειξη, αλλά μια σταδιακή αλλαγή στον τρόπο που οργανώνεται η παραγωγή. Τα ρομπότ δεν αντικαθιστούν άμεσα τον άνθρωπο, αλλά εντάσσονται δίπλα του, μαθαίνοντας πρώτα να λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες.

