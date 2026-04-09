Νέα οπαδική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 15χρονο και του πήραν την μπλούζα του Άρη

Ακόμα ένα επεισόδιο με οπαδική χροιά σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 15χρονος να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος εντόπισαν και συνέλαβαν χθες το απόγευμα δύο νεαρούς ηλικίας 20 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και για σωματική βλάβη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί, νωρίτερα την ίδια ημέρα στα Κουφάλια, αφού προσέγγισαν 15χρονο, τον χαστούκισαν και του αφαίρεσαν μπλούζα που έφερε διακριτικά της ομάδας του Άρη.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου εκ των δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ