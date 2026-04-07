Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: «Μικρή πρόοδο» βλέπει το Axios (vid)

Μικρά σημάδια προόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν πριν την κρίσιμη προθεσμία Τραμπ βλέπει το Axios!

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η διορία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις 03:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) πλησιάζει, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα.

Παρά τα βήματα προόδου που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν ο χρόνος επαρκεί. Σύμφωνα με το Axios, το ερώτημα στον Λευκό Οίκο έχει μετατοπιστεί πλέον από το αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, στο αν αυτή μπορεί να οριστικοποιηθεί μέχρι την καθορισμένη προθεσμία.

Η σοκαριστική προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ

Με μια ανάρτηση που προκάλεσε σοκ στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ολόκληρος ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς ποτέ να αναστηθεί ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανώς θα συμβεί». Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, προειδοποίησε με αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου σε περίπτωση επίθεσης.

Η βασική πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 45 ημερών, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για μια συνολική διευθέτηση. Το Ιράν ζητά ισχυρές εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες δεν θα επαναληφθούν, ενώ η τελευταία αντεπρόταση της Τεχεράνης χαρακτηρίστηκε από την Ουάσιγκτον ως «ενθαρρυντική», παρά τις υφιστάμενες διαφωνίες.

Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν ενεργά ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Αν και υπήρξαν αναφορές για διακοπή των επικοινωνιών από την πλευρά της Τεχεράνης, η κρατική Tehran Times διέψευσε τα σενάρια αποχώρησης από το τραπέζι. Ο JD Vance, από τη Βουδαπέστη, δήλωσε αισιόδοξος: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν. Αισθανόμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε απάντηση μέχρι τις 8 μ.μ. και ελπίζουμε ότι θα είναι η σωστή».

