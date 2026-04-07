Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι εξοργιστικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον υπουργό να υποβαθμίζει το μέγεθος της υπό διερεύνηση υπόθεσης.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για υπερβολικές αντιδράσεις και αμφισβητώντας τη βαρύτητα των στοιχείων που έχουν έρθει στη δημοσιότητα.

«Αστεία» τα στοιχεία, αιχμές για ευρωπαϊκή εισαγγελία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, χαρακτήρισε «αστεία» τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ενώ άσκησε κριτική και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατηγορώντας την ότι επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό. Η στάση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη γραμμή αμφισβήτησης της έκτασης του ζητήματος, την ώρα που η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η σύγκριση που προκάλεσε αντιδράσεις

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επιχειρηματολογία του υπουργού, ο οποίος συνέδεσε τη σοβαρότητα της υπόθεσης αποκλειστικά με το οικονομικό της μέγεθος.

Όπως ανέφερε, η ενδεχόμενη ζημία εκτιμάται σε περίπου 800.000 ευρώ, σε σύγκριση με τα 3,4 δισ. ευρώ που διαχειρίστηκε ο οργανισμός, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο ποσοστό δεν συνιστά «μεγάλη κακοδιαχείριση».

«Πόση είναι η άθροιση της πιθανολογούμενης ζημιάς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν υιοθετηθεί ότι θα καταδικαστούν όλοι; 800.000 ευρώ. Πόσα δισεκατομμύρια διαχειρίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021; 3.400.000.000 ευρώ. Τελικά κατάλαβαν ότι, λόγω των βουλευτών, έχει προκληθεί ζημία στον ΟΠΕΚΕΠΕ 800.000 ευρώ στα 3.400.000.000 ευρώ. Αυτό εσείς το λέτε μεγάλη κακοδιαχείριση;», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο εκ μέρους του παρουσιαστή της εκπομπής, Πέτρου Κουσουλού, όσο και στα social media, καθώς παραβλέπει ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο η πολιτική διάσταση

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους και να ζητά πλήρη διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, η πορεία της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών, καθώς συνεχίζεται η εξέταση των στοιχείων και των πιθανών ευθυνών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ