Οι δύο φωτογραφίες της NASA που κόβουν την ανάσα: Η αθέατη πλευρά της Γης και η ολική έκλειψη Ηλίου

Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης με φόντο τη Γη, καθώς η αποστολή Artemis II κατέγραψε και εντυπωσιακή ολική έκλειψη Ηλίου από τροχιά.

Η ανθρωπότητα αντικρίζει ξανά το σπίτι της από μια απόσταση που είχε να προσεγγίσει πάνω από μισό αιώνα, χάρη στις νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA από την αποστολή Artemis II.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, το διαστημόπλοιο Orion κατέγραψε τη Γη να ξεπροβάλλει πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα, ενώ βρισκόταν στην αθέατη πλευρά του δορυφόρου μας.

Συγκλονιστική φωτογραφία: Η ηλιακή έκλειψη της 6ης Απριλίου από τη σεληνιακή τροχιά

Στις 6 Απριλίου 2026, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου φαινομένου: μιας ολικής έκλειψης ηλίου, όπως αυτή φαίνεται από το Διάστημα. Η Σελήνη κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο, δημιουργώντας ένα απόκοσμο και μεγαλοπρεπές θέαμα που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να δουν από τόσο μακριά.

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, δεν έκανε απλώς μια βόλτα γύρω από το φεγγάρι. Η Artemis II κατέρριψε το ρεκόρ απόστασης ανθρώπου από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ορόσημο κατά 4.000 μίλια και φτάνοντας συνολικά τα 252.756 μίλια μακριά από τον πλανήτη μας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που επανδρωμένο σκάφος βγαίνει εκτός γήινης τροχιάς μετά το τέλος του προγράμματος Apollo το 1972.

Τεχνολογικές δοκιμές και «τυφλά» σημεία

Το ταξίδι περιελάμβανε κρίσιμες δοκιμές, όπως η χειροκίνητη πλοήγηση του Orion, ενώ η επικοινωνία βασίστηκε στο Deep Space Network με κεραίες σε ΗΠΑ, Ισπανία και Αυστραλία.

Ωστόσο, υπήρξαν και στιγμές απόλυτης σιωπής. Όταν το σκάφος περνούσε από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, η μετάδοση δεδομένων διακοπτόταν, αφήνοντας τους αστροναύτες μόνους με τη θέα των κρατήρων που θα αποτελέσουν τα σημεία προσεδάφισης των μελλοντικών αποστολών.

Η πρόκληση της επιστροφής στη Γη

Αυτή τη στιγμή, το Orion βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής, χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα της Σελήνης για να πάρει τον δρόμο της γυρισμού. Η μεγαλύτερη δοκιμασία παραμένει η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα.

Η κάψουλα θα αναπτύξει ταχύτητες 30 φορές μεγαλύτερες από εκείνη του ήχου, με τη θερμική ασπίδα να πρέπει να αντέξει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 2.700 βαθμούς Κελσίου. Η NASA παρακολουθεί στενά τη διαδικασία, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των επόμενων πληρωμάτων.

