81χρονος δουλεύει 7 ημέρες την εβδομάδα και ζει σε τροχόσπιτο: «Δεν έκανα αρκετά οικονομίες για τη σύνταξή μου»

81χρονος εργάζεται ασταμάτητα επτά ημέρες την εβδομάδα ζώντας σε τροχόσπιτο, αφού αδυνατεί να βγει στη σύνταξη λόγω χρεών και οικονομικής ανάγκης.

Ο Ρίτσαρντ Σμιθ είναι 81 ετών και δεν ξέρει τι σημαίνει ξεκούραση. Εργάζεται χωρίς σταματημό επτά ημέρες την εβδομάδα. Για δεκαετίες ταξιδεύει στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του, από το Νιου Χάμσαϊρ μέχρι την Αλάσκα, κάτω από ένα πολύ δημοφιλές μοντέλο που ονομάζεται «workamping».

Το σύστημα είναι απλό και συνίσταται στην ανταλλαγή της εργασίας τους με μια δωρεάν θέση σε κάμπινγκ με καλυμμένα τα έξοδα ρεύματος και νερού, ενώ μερικές φορές λαμβάνουν και έναν μικρό μισθό.

Χειμώνα σε σπίτι, το υπόλοιπο μισό σε τροχόσπιτο: Κάνει και δύο δουλειές

Το ζευγάρι περνά τους χειμώνες σε δικό του σπίτι στη Φλόριντα. Το άλλο μισό του έτους ζουν στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτό τους, μήκους σχεδόν δεκατριών μέτρων, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κάμπινγκ του Νιου Χάμσαϊρ.

Εκεί ο Ρίτσαρντ εργάζεται από την Πέμπτη έως την Κυριακή, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας διανέμει φαγητό κατ' οίκον για την εφαρμογή DoorDash. Λόγω των φυσικών του προβλημάτων, η δουλειά του στο κάμπινγκ περιορίζεται στο να εκτελεί χρέη νυχτοφύλακα περιπολώντας με ένα όχημα του γκολφ, ενώ η σύζυγός του αναλαμβάνει τον καθαρισμό των καλυβών, των τουαλετών και του πλυντηρίου.

Οι λανθασμένες οικονομικές αποφάσεις που τον οδήγησαν εδώ

Η πορεία του Ρίτσαρντ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1963 στη γνωστή φωτογραφική εταιρεία Eastman Kodak, όπου πέρασε περισσότερα από τριάντα χρόνια. Καθώς παντρεύτηκε και έκανε παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία, τα καθημερινά έξοδα για την ανατροφή της οικογένειας απορροφούσαν ό,τι έμπαινε στο σπίτι. Με τα χρήματα να επαρκούν οριακά για την επιβίωση μήνα με τον μήνα, δεν μπόρεσαν ποτέ να αποταμιεύσουν τίποτα για τη συνταξιοδότησή τους.

Προσπάθησε να ανατρέψει αυτό το πρόβλημα στο τέλος της καριέρας του, όμως όταν αποδέχτηκε ένα πακέτο πρόωρης συνταξιοδότησης το 2009, επένδυσε όλα τα χρήματα σε ένα ιδιωτικό ταμείο, κάνοντας ρισκαδόρικες κινήσεις που τον οδήγησαν στο να χάσει σχεδόν τα πάντα.

Σήμερα συσσωρεύει περίπου 350.000 δολάρια σε χρέη, συνυπολογίζοντας το σπίτι και τα δάνεια, του απομένουν μόλις 20.000 δολάρια στο συνταξιοδοτικό του ταμείο και δεν διαθέτει λογαριασμό αποταμίευσης. Σε αυτά προστίθενται οι συνεχείς βλάβες του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί για τη διανομή φαγητού και τα ιατρικά έξοδα. Ως έσχατη λύση, το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει το σπίτι του στη Φλόριντα.

