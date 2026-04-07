Η στρατιωτική ισχύς του Ιράν μετά από έναν μήνα πολέμου: Τι του έχει απομείνει

Μετά από έναν μήνα αδιάκοπων αεροπορικών πληγμάτων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η στρατιωτική μηχανή της Τεχεράνης παρουσιάζει μια εικόνα δύο ταχυτήτων.

Από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η συμμαχική αεροπορική εκστρατεία έχει πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, με ρυθμό 300 έως 500 επιθέσεων καθημερινά.

Το Ιράν, που ξεκίνησε τη χρονιά καταλαμβάνοντας τη 13η-16η θέση στην παγκόσμια στρατιωτική κατάταξη, βλέπει πλέον ένα μεγάλο μέρος των υποδομών του να έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Η δύναμη των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν

Χερσαίες Δυνάμεις: Το ανέπαφο «οχυρό» του Ιράν

Η χερσαία ισχύς παραμένει το λιγότερο πληγέν τμήμα του ιρανικού στρατού. Με πληθυσμό 90 εκατομμυρίων και πάνω από 20 εκατομμύρια άνδρες σε ηλικία στράτευσης, το καθεστώς διατηρεί 610.000 ενεργούς στρατιώτες και 350.000 εφέδρους, έως 1 εκατομμύριο εθελοντές Basij,1.713 άρματα μάχης (T-62, T-72 και Zulfiqar) και 6.676 θωρακισμένα οχήματα.

Αεροπορία και Ναυτικό: Η μεγάλη συντριβή

Στον αντίποδα, το ναυτικό και η αεροπορία έχουν υποστεί βαρύτατες απώλειες.

Όσον αφορά τον αέρα, μέσα σε έναν μήνα χάθηκαν τουλάχιστον 51 αεροσκάφη (44 στο έδαφος και 7 σε αερομαχίες), ανάμεσά τους οκτώ F-14 και πέντε C-130. Η αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία φέρεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο εκεί.

Στη θάλασσα χάθηκαν 27 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δύο φρεγατών κλάσης Jamaran και του σύγχρονου υποβρυχίου Fateh. Η καταστροφή του εμβληματικού πλοίου-βάσης Makran και του αεροπλανοφόρου drones Shahid Bagheri σηματοδοτεί το τέλος της ιρανικής προβολής ισχύος στην ανοιχτή θάλασσα.

Η ασύμμετρη απειλή: Πύραυλοι, drones και νάρκες

Παρά την καταστροφή των πλοίων, το Ιράν παραμένει «αγκάθι» για την παγκόσμια οικονομία. Το πυκνό δίκτυο ναρκών στο Στενό του Ορμούζ παραμένει ανέπαφο, ικανό να μπλοκάρει τη διακίνηση πετρελαίου.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να παράγει 200-300 drones τον μήνα (όπως τα Shahed-136) λόγω των απλών εξαρτημάτων και των διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής. Στους βαλλιστικούς πύραυλους εκτιμάται πως το 60-75% του οπλοστασίου παραμένει λειτουργικό. Με περίπου 1.800 έως 3.000 πυραύλους (Shahab-3, Fateh-110) κρυμμένους σε υπόγειες «πόλεις πυραύλων», το Ιράν διατηρεί την ικανότητα να πλήττει στόχους με ακρίβεια κάτω των 10 μέτρων.

Η «ακέφαλη» ηγεσία και ο κυβερνοπόλεμος

Η εκστρατεία δεν έπληξε μόνο υλικά μέσα, αλλά και την ηγεσία. Τις πρώτες ώρες των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν πάνω από 40 ανώτατοι αξιωματικοί, προκαλώντας ρήγμα στην αλυσίδα διοίκησης.

Ωστόσο, το Ιράν αντεπιτίθεται στο κυβερνοχώρο, χτυπώντας κρίσιμες υποδομές (ηλεκτρικά δίκτυα, ύδρευση) σε ΗΠΑ και Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται αεροδιάδρομο για να προκαλέσει ζημιά.

Το συμπέρασμα του πρώτου μήνα πολέμου δείχνει έναν αντίπαλο που, αν και «λαβωμένος» στα συμβατικά μέσα, παραμένει εξαιρετικά ανθεκτικός και επικίνδυνος όσο οδηγείται σε τακτικές ανταρτοπόλεμου και μαζικών πυραυλικών επιθέσεων.

