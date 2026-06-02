Βραζιλία: 11χρονος έχασε το πόδι του από επίθεση καρχαρία

Επίθεση από καρχαρία δέχτηκε ένα 11χρονο παιδί στη Βραζιλία, την ώρα που κολυμπούσε σε πολυσύχναστη παραλία με τους φίλους του.

Το αγοράκι υπέστη βαρύτατα τραύματα στην αριστερή πλευρά του σώματός του όταν το θαλάσσιο κήτος τού επιτέθηκε στο ισχίο. Ο 11χρονος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες εκλιπαρούσε με όση δύναμη είχε τους διασώστες να μην το αφήσουν να πεθάνει.

