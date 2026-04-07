Υποκλοπές: 4 νέες έρευνες για το Predator - Στο «κάδρο» κατασκοπεία και ψευδορκία

Νέος κύκλος ερευνών για την υπόθεση Predator με τέσσερις δικογραφίες. Τι αναλαμβάνουν Άρειος Πάγος και Εισαγγελία Πρωτοδικών και ποια αδικήματα εξετάζονται.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator, καθώς ξεκινά κύκλος νέων ερευνών με εμπλοκή τόσο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όσο και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη διαβίβαση σημαντικού τμήματος της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δύο δικογραφίες στον Άρειο Πάγο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, αφού μελέτησε εκτενώς το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, αποφάσισε να διαβιβάσει κρίσιμα στοιχεία στην ανώτατη εισαγγελική αρχή.

Από το υλικό αυτό αναμένεται να σχηματιστούν δύο ξεχωριστές δικογραφίες που θα αφορούν:

α) τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας, τόσο για τους ήδη καταδικασθέντες όσο και για τυχόν τρίτα πρόσωπα, με επίκεντρο τη λειτουργία του λογισμικού Predator και τις δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης σε δεδομένα

β) την πιθανή ποινική ευθύνη στελεχών εμπλεκόμενων εταιρειών, τα οποία, σύμφωνα με τη δικαστική κρίση, φέρονται να είχαν ενεργό και καθοριστικό ρόλο στις επίμαχες δραστηριότητες

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο τίθεται και η ενδεχόμενη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας Intelexa έως και το 2024.

Ξεχωριστή έρευνα για ψευδορκία

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αναλαμβάνει το σκέλος που αφορά πιθανές πράξεις ψευδορκίας, με τη σχετική έρευνα να διαχωρίζεται επίσης σε δύο δικογραφίες.

Οι εισαγγελικές αρχές θα εξετάσουν:

α) τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκαν καταθέσεις ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, καθώς και ενδεχόμενη ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση

β) τη βασιμότητα καταθέσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, σε σχέση με κρίσιμα πρόσωπα της υπόθεσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε μαρτυρίες που αφορούν τη διαδρομή και χρήση προπληρωμένων καρτών που συνδέονται με την αποστολή μηνυμάτων.

Πιέζει ο χρόνος λόγω παραγραφών

Οι διαδικασίες αναμένεται να κινηθούν με ταχύ ρυθμό, καθώς υφίσταται κίνδυνος παραγραφής για ορισμένα από τα εξεταζόμενα αδικήματα, κυρίως εκείνα που σχετίζονται με την ευθύνη στελεχών εταιρειών.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, μέρος των υποθέσεων να οδηγηθεί στο ακροατήριο ακόμη και εντός των επόμενων μηνών.

Η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας και πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις νέες έρευνες να αναμένεται να ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές που έως σήμερα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

