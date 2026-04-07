Συγκίνηση σε live σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη: Ο ήχος της καμπάνας που «λύγισε» τον ρεπόρτερ (vid)

Ζωντανή μετάδοση στην Πόλη διακόπηκε από καμπάνα, με τον Μανώλη Κωστίδη να στέκεται στη φόρτιση των ημερών του Πάσχα.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με την Κωνσταντινούπολη στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, μια απλή στιγμή έλαβε απρόσμενο συγκινησιακό φορτίο. Συγκεκριμένα, ο ανταποκριτής του καναλιού, Μανώλης Κωστίδης, μιλούσε ζωντανά όταν ακούστηκε καθαρά ο ήχος από καμπάνα ορθόδοξου ναού, αλλάζοντας αμέσως το κλίμα στη μετάδοση.

Σταμάτησε για λίγο, εμφανώς συγκινημένος, αφήνοντας τον ήχο να περάσει στον αέρα και να «γράψει» μόνος του την εικόνα.

Όταν η καμπάνα «διέκοψε» τη σύνδεση

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη θρησκευτικότητα που παραμένει έντονη στην Κωνσταντινούπολη, ειδικά τις ημέρες του Πάσχα, αλλά και στις ρίζες που παραμένουν ζωντανές, ακόμη και σε μια πόλη που έχει υποστεί κοσμογονικές αλλαγές με την πάροδο των αιώνων.

Μάλιστα, ενισχύοντας τον ανθρώπινο τόνο της στιγμής, ο ίδιος κάλεσε τους παρουσιαστές να σταματήσουν για λίγο και απλώς να ακούσουν την καμπάνα.

