Ανατροπή με τον καιρό του Πάσχα: Βροχές και πτώση θερμοκρασίας χαλάνε τα σχέδια των εκδρομέων

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Κλείδωσε ο καιρός του Πάσχα, με τους μετεωρολόγους Σάκη Αρναούτογλου και Γιάννη Καλλιάνο να σκιαγραφούν ένα άστατο σκηνικό και να φέρνουν όχι και τόσο ευχάριστα νέα για όσους σχεδιάζουν εξορμήσεις στην ύπαιθρο ή πασχαλινές εκδρομές.

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, όμως όσο περνούν οι ημέρες το σκηνικό αλλάζει, θυμίζοντας περισσότερο φθινόπωρο, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη αρχίζει η αλλαγή

Οι δύο μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά, με τα πρώτα σημάδια αστάθειας να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους από τη Μεγάλη Τετάρτη.

Για τη Μεγάλη Τρίτη, η πρόγνωση δείχνει διατήρηση του ήπιου καιρού χωρίς κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι η Μεγάλη Τετάρτη θα ξεκινήσει με καλό καιρό, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες, κυρίως στη Θεσσαλία, στα βόρεια της Αττικής και στην Πελοπόννησο.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη το σκηνικό επιδεινώνεται πιο καθαρά, με πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερες νεφώσεις. Βροχές αναμένονται σε μεγάλο τμήμα των ανατολικών περιοχών, από τη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική έως την Αττική και την Κρήτη.

Για τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός φαίνεται πιο ήπιος μέσα στην ημέρα, όμως από το βράδυ η συννεφιά θα πυκνώσει κυρίως στα δυτικά.

Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός γίνεται πιο άστατος, με βροχές που κατά τόπους θα είναι έντονες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο. Πιο ήπιες συνθήκες αναμένονται σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι πιο ψυχρός και άστατος.

Η εικόνα μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η αστάθεια θα κάνει αισθητή την παρουσία της από τη Μεγάλη Τετάρτη, με τοπικές βροχές στην ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάνει έως τους 24 βαθμούς.

Τη Μεγάλη Πέμπτη οι βροχές θα ενταθούν, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί και τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, με τον υδράργυρο να πέφτει αισθητά, από τους 24-25 στους 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι, ενώ το Μεγάλο Σάββατο βροχές αναμένονται και στη δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα. Την Κυριακή του Πάσχα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, χωρίς όμως να υποχωρεί πλήρως η αστάθεια.

Τι λέει η ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η Μεγάλη Τετάρτη θα κυλήσει με γενικά καλό καιρό, αλλά με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές, με πιθανότητα για πρόσκαιρες καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Παρόμοιο σκηνικό θα διατηρηθεί και τη Μεγάλη Παρασκευή, με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και εκ νέου επιδείνωση από το βράδυ στα βόρεια.

Το Μεγάλο Σάββατο οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά έως και τα 8 μποφόρ, διαμορφώνοντας ένα ξεκάθαρα άστατο πασχαλινό σκηνικό.

