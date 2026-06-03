Ο Τσίπρας έβαλε τη Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ και εκείνη έκανε «θραύση» (vid)

Η Έφη Παπαθεοδώρου έγινε μέλος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Η Έφη Παπαθεοδώρου, η αγαπημένη «Θεοπούλα» από το «Στο Παρά Πέντε», μπήκε στο επικοινωνιακό παιχνίδι του Αλέξη Τσίπρα για τη νέα ΕΛΑΣ και, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, το αποτέλεσμα έγινε γρήγορα viral. Όχι γιατί το βίντεο είχε κάποια βαριά πολιτική δήλωση, αλλά γιατί είχε αυτό που ξέρει να κάνει καλά η «Θεοπούλα»: ατάκα.

Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται μαζί με την ηθοποιό σε βίντεο για την πλατφόρμα myelas.gr, μέσω της οποίας γίνεται η εγγραφή μελών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και κάπου εκεί, η πολιτική επικοινωνία συνάντησε την pop κουλτούρα, με την Έφη Παπαθεοδώρου να επιστρέφει στο προσκήνιο με τον πιο αναγνωρίσιμο τρόπο.

«Τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;»

Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας τη βοηθά να εγγραφεί στην πλατφόρμα και τη ρωτά: «Τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;». Εκείνη απαντά με την ατάκα που την ακολουθεί εδώ και χρόνια: «Θραύση».

Η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. «Πού είσαι αγαπημένε μου;» ακούγεται να του λέει, ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο του λέει: «Ξέρεις πόσο σ’ αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις. Κι άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε». Ο Τσίπρας της απαντά πιο χαμηλά: «Εντάξει μην θυμώνετε μωρέ».

Η Έφη Παπαθεοδώρου δεν μένει μόνο στις φιλοφρονήσεις. Του δίνει και πολιτική συμβουλή, λέγοντάς του πως «πρέπει να ’σαι λίγο πιο άγριος», μια ατάκα που επίσης σχολιάστηκε, ακριβώς επειδή κουμπώνει με το ύφος της Θεοπούλας που θυμάται το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Αλέξης Τσίπρας τη ρωτά και πώς της φάνηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με την ηθοποιό να απαντά: «Τέλειο». Σε άλλο σημείο, εκείνος της λέει «ξανάγινες ΕΛΑΣίτισσα», με αναφορά και στο οικογενειακό της παρελθόν, καθώς ο πατέρας της είχε συνδεθεί με το ΕΑΜ και αργότερα με τα αντάρτικα τμήματα του ΕΛΑΣ.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Έφη Παπαθεοδώρου ήταν υποψήφια στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Αθηνών.

Την περίοδο της Κατοχής η οικογένεια αναγκάστηκε να ζει κρυπτόμενη στα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας λόγω της συμμετοχής του πατέρα στην Αντίσταση και συγκεκριμένα της ένταξής του στο ΕΑΜ και αργότερα στα αντάρτικα τμήματα του ΕΛΑΣ. Στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές η Έφη γνώρισε μεγάλους κινδύνους και δυσκολίες ενώ συνάντησε και οικογένειες Εβραίων που είχαν διαφύγει από την πόλη του Αγρινίου με τη βοήθεια του ΕΑΜ. Μετά το 1945 η οικογένεια γνώρισε διώξεις λόγω της αριστερής δράσης του πατέρα.

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