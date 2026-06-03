Τους κόπηκε η όρεξη: Έβαλαν στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνι με την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη (vid)

Η εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Μασούτης είχε και ένα πολιτικό στιγμιότυπο γεμάτο αμηχανία.

Μια επιχειρηματική εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Μασούτης Α.Ε. εξελίχθηκε, έστω και για λίγα λεπτά, σε πολιτικό στιγμιότυπο με αρκετή αμηχανία. Αιτία δεν ήταν κάποια ομιλία, ούτε κάποια δήλωση, αλλά η ταξιθεσία.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τρία πολιτικά πρόσωπα που δεν τα λες ακριβώς και… ιδανική παρέα για χαλαρή κουβέντα. Ειδικά όταν το τελευταίο διάστημα οι δημόσιες κόντρες τους έχουν περάσει από τα τηλεοπτικά πάνελ και τη Βουλή μέχρι τη Δικαιοσύνη.

Η ταξιθεσία που έγινε θέμα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην επετειακή εκδήλωση της Μασούτης Α.Ε. για τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Το παρών έδωσαν πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, όμως το τραπέζι που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα ήταν άλλο.

Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε δίπλα σε δύο πρόσωπα με τα οποία οι σχέσεις του είναι κάθε άλλο παρά ανέφελες. Από τη μία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πρόσφατα κινήθηκε νομικά εναντίον του με μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Από την άλλη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει συγκρουστεί πολλές φορές δημόσια.

Η εικόνα που κυκλοφόρησε από την εκδήλωση αποτύπωσε ακριβώς αυτή την παγωμένη συνύπαρξη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης φαίνεται να συνομιλεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο τραπέζι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κοιτάζει προς άλλη κατεύθυνση, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται εξίσου αμήχανος.

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε γρήγορα, κυρίως επειδή οι τρεις τους κάθονταν σε απόσταση αναπνοής, χωρίς όμως, σύμφωνα με τις αναφορές, να ανταλλάξουν κουβέντα στη διάρκεια της βραδιάς. Κάπως έτσι, μια εκδήλωση με επιχειρηματικό χαρακτήρα απέκτησε ξαφνικά πολιτικό παρασκήνιο.

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