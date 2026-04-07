Δολοφονία Κλεομένη: Η φρικιαστική συνομιλία στο Signal - «Τον έσφαξε, μακάρι να πεθάνει»

Οι συνομιλίες οπαδών, οι κινήσεις του δράστη και τα στοιχεία που οδήγησαν την ΕΛ.ΑΣ. στην εξιχνίαση.

Νέα στοιχεία που προκαλούν αποτροπιασμό έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, μέσα από συνομιλίες που εντόπισαν οι αρχές στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, Signal.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε η αναφορά του 23χρονου δράστη προς τον κύκλο του, σύμφωνα με την οποία άγνωστα άτομα τού είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του μετά από επεισόδιο ξυλοδαρμού. Η πληροφορία αυτή κινητοποίησε φίλους του, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Οι δύο νεαροί που βρέθηκαν κοντά στο σπίτι του δράστη αποχώρησαν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία αστυνομικών και ασθενοφόρου. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε κοντινή απόσταση, πριν προλάβουν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο με κατεύθυνση το γήπεδο στη Χαριλάου, όπου είχαν αφήσει τα δίκυκλά τους.

Κατά τον έλεγχο, στη κατοχή του ενός βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ η μεταφορά τους στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς αποκάλυψε την πρόσφατη επικοινωνία τους με τον φερόμενο ως δράστη.

Η ομαδική συνομιλία που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ένας εκ των δύο παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ομαδική συνομιλία σε εφαρμογή Signal, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των γεγονότων, αποτυπώνοντας αρχικά σύγχυση για το τι είχε συμβεί, αλλά και διάθεση κλιμάκωσης της έντασης. Πριν γίνει αντιληπτό ότι ο 20χρονος είχε χάσει τη ζωή του, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες φέρονται να συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο οργανωμένης επίθεσης ως αντίποινα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές σε ηχητικά μηνύματα, στα οποία περιγράφεται η βιαιότητα της επίθεσης, ενώ δεν λείπουν και ακραίες εκφράσεις που καταδεικνύουν την ένταση και την ωμότητα της στιγμής.

Παράλληλα, μέσα από τη συνομιλία προκύπτει ότι δόθηκαν οδηγίες προς τον 23χρονο να απομακρύνει το κινητό του τηλέφωνο, ενώ επιχειρείται και μια πρώτη «ερμηνεία» της πράξης ως αυτοάμυνα.

Πανικός και προσπάθεια συγκάλυψης

Καθώς οι πληροφορίες για την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. άρχισαν να διαχέονται, ένας από τους συμμετέχοντες στην ομάδα φέρεται να προειδοποίησε τους υπόλοιπους να αποχωρήσουν άμεσα από τη συνομιλία.

Η οδηγία εκτελέστηκε σχεδόν ταυτόχρονα από όλα τα μέλη, γεγονός που -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- καταδεικνύει την επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και την προσπάθεια αποφυγής εντοπισμού.

Αναλυτικά οι συνομιλίες

• Χτύπησαν τον (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου)

• Κάτω από το σπίτι του

• Πωω

• Είχες δίκιο μάλλον δικέ μ

• Τον χτύπησαν πολύ;

• Πάμε να δούμε

• Πωω

• Του πήρανε τα κλειδιά

• Και βίντεο

• Τον έβγαλαν

• Πόσα άτομα;

• Λογικό

• 5

• Έβγαλε κανέναν; Τυχαία ή τον περίμεναν

• Είναι πολύ ανοιγμένος μάγκες

• Τρ φτάνουμε

• Πάμε στο… (σ.σ. αναφέρει σημείο)

• Να το γκρεμίσουμε

• Που να έρθω;

• Το θέμα είναι να χτυπηθεί κάποιος, όχι τα τζάμια

• Ήρεμα

• Θέλετε να με ακούσετε ή όχι

• Αυτό πείτε μόνο

• Ξέρω ακριβώς τι να κάνουμε

• Ηχητικό μήνυμα που έλεγε: «Μάγκες ο… έσφαξε έναν και ήρθαν το ασθενοφόρο, τώρα σκάσανε οι μπάτσοι, φύγαμε εμείς γίνεται της πουτ… εδώ, τον άλλον τον έσφαξε πάρα πολύ»

• Έσφαξε Τούρκο

• Ναι

• Τον γ… μάγκες

• Μια χαρά άρα

• Μακάρι να πεθάνει

• Τυχαία πίναν καφέ από κάτω

• Εκεί δεν μένει και ο…;

• Τόσο νωρίς ρ μλκ όμως;

• Τι φάση

• Γι’ αυτό το λέω ρ φίλε

• Αλλά ντάξει αποκλειεται

• Δεν μένει εκεί ο… πλέον

• Τελικά τι φάση πήγανε; Πολύ τον βάρεσαν;

• Ε έφαγε αρκετές δεν τον είδα καλά

• Γάμ… τα

• Παντού ανοιγμένος είναι , τον είδα εγώ

• Τον έσπασαν

• Καλά

• Man πολύ ανοιγμένος

• Τι θα κάνουμε;

• Που είστε;

• Φουλ αίματα bro όλο το πρόσωπο

• Που είστε

• Εμείς κάτω από το σπίτι του, προσέχουμε το αμάξι

• Λογικά ο (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου) θέλει ράμματα, σίγουρα

• Πείτε του να πετάξει το κινητό του

• Ε θα κάνει ράμματα φρύδι και κεφάλι πίσω

• Μαζί του είσαι

• Δεν ξέρω που

• Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν

• Αυτοάμυνα

• Μάγκες δώστε κανένα μηχανάκι

• Θα μαζευτούμε;

• Μάγκες έχει γίνει μαλ… τέζα ήταν ο Τούρκος έφυγε με ασθενοφόρο

• Πωωωω

• Βγείτε όλοι από την ομαδική

• Βγείτε όλοι.



