Οι έδρες που θα έπαιρναν τα κόμματα σύμφωνα με τις τωρινές δημοσκοπήσεις: Ποια «βγάζουν» δικομματική κυβέρνηση

Επιμέλεια:  Newsroom
Οι έδρες που θα έπαιρναν τα κόμματα σύμφωνα με τις τωρινές δημοσκοπήσεις: Ποια «βγάζουν» δικομματική κυβέρνηση
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Πώς μεταφράζονται σε έδρες τα ποσοστά που δίνουν οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις στα κόμματα; Θα μπορούσε να προκύψει κυβέρνηση;

Το πώς έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικές ισορροπίες μετά την είσοδο των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώθηκε ήδη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις.

Με βάση τα αποτελέσματά τους η εκπομπή Live News επιχείρησε να κάνει την κατανομή των ποσοστών που φαίνεται να συγκεντρώνουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου σε έδρες.

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