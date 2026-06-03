Οι έδρες που θα έπαιρναν τα κόμματα σύμφωνα με τις τωρινές δημοσκοπήσεις: Ποια «βγάζουν» δικομματική κυβέρνηση

Πώς μεταφράζονται σε έδρες τα ποσοστά που δίνουν οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις στα κόμματα; Θα μπορούσε να προκύψει κυβέρνηση;

Το πώς έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικές ισορροπίες μετά την είσοδο των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώθηκε ήδη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις.

Με βάση τα αποτελέσματά τους η εκπομπή Live News επιχείρησε να κάνει την κατανομή των ποσοστών που φαίνεται να συγκεντρώνουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου σε έδρες.

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