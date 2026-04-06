Κόλαφος κατά Μητσοτάκη η Ράνια Τζίμα: «Να αλλάξει το Σύνταγμα επειδή δεν μπορεί να ελέγξει το κόμμα του»

Η αιφνιδιαστική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ του αξιώματος του υπουργού και του βουλευτή προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις και αιχμηρά σχόλια.

Η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα, μέσα από τη συχνότητα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, έδωσε μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία στην κίνηση του Μεγάρου Μαξίμου.

Με λόγο αιχμηρό, η παρουσιάστρια έθεσε το ζήτημα σε μια καθαρά εσωκομματική βάση, αμφισβητώντας την αναγκαιότητα μιας συνταγματικής αναθεώρησης για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

«Ας ελέγξει το κόμμα του»

Κατά τη διάρκεια του σχολιασμού της, η Ράνια Τζίμα δεν δίστασε να τοποθετηθεί ευθέως κατά της σκοπιμότητας της πρότασης, αναρωτώμενη χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα επειδή δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να ελέγξει το κόμμα του. Ας το ελέγξει».

Η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού παρουσιάστηκε ως μια βαθιά θεσμική τομή, η οποία έρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στόχος της πρότασης είναι ο διαχωρισμός των εκτελεστικών καθηκόντων από τη βουλευτική ιδιότητα, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και να αποφεύγονται φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων ή πολιτικών πιέσεων εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας.

