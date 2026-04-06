«Κόφτης» στο Fuel Pass: Το χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσεις μετά το μπλοκάρισμα

«Κόφτη» με βάση το ΑΦΜ στην είσοδο της πλατφόρμας για το Fuel Pass έβαλε η κυβέρνηση μετά το μπλακ-άουτ που συνέβη κατά την ταυτόχρονη είσοδο χιλιάδων χρηστών.

Σε δραστική αλλαγή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass προχώρησε η κυβέρνηση, μετά το «μπλοκάρισμα» της πλατφόρμας από τη μαζική και ταυτόχρονη είσοδο χιλιάδων πολιτών.

Ο νέος «κόφτης» με βάση το ΑΦΜ

Σύμφωνα με το protothema, προκειμένου να αποφευχθούν νέα τεχνικά προβλήματα και να αποσυμφορηθεί το σύστημα, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται πλέον ελεύθερα από όλους. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα ρυθμίζεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων, κατανέμοντας έτσι την επισκεψιμότητα σε διαφορετικές ημέρες.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς την πρώτη ημέρα λειτουργίας η πλατφόρμα δέχθηκε πρωτοφανή πίεση, προκαλώντας αλλεπάλληλες διακοπές και αδυναμία αποστολής κωδικών επιβεβαίωσης.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η σειρά προτεραιότητας διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 7 Απριλίου 2026: Δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3

Τετάρτη 8 Απριλίου 2026: Δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7

Πέμπτη 9 Απριλίου 2026: Δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0

Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 και μέχρι την επίσημη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για το σύνολο των δικαιούχων χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

