«Καταπέλτης» η Μίνα Καραμήτρου: «Κορίτσια, δεν αλλάζουμε γειτονιά για κανέναν!»

Η Μίνα Καραμήτρου σχολίασε με χιούμορ το «Θα αλλάξω γειτονιά» της Ρίας Ελληνίδου και ξεκαθάρισε: «Σιγά μην αλλάζουμε γειτονιές για να ξεχνάμε κάποιον!».

Ένα στιγμιότυπο από πρόσφατη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στην Πάτρα προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10», με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Στο βίντεο, ένα μικρό κορίτσι ανεβαίνει στη σκηνή και χορεύει δίπλα στην τραγουδίστρια, την ώρα που εκείνη ερμηνεύει το κομμάτι «Θα αλλάξω γειτονιά». Με αφορμή το απόσπασμα, η Μίνα Καραμήτρου έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τους στίχους του τραγουδιού, ξεκαθαρίζοντας πως διαφωνεί με την ιδέα ότι κάποιος πρέπει να αλλάξει γειτονιά για να ξεχάσει έναν άνθρωπο. «Θέλω να πω κάτι. Αγαπώ τη Ρία Ελληνίδου, αγαπώ το συγκεκριμένο τραγούδι, διαφωνώ πάρα πολύ με τον στίχο. Σιγά να μην αλλάξω γειτονιά για να ξεχάσω κάποιον! Δεν κατάλαβα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κορίτσια, δεν αλλάζουμε γειτονιές για κανέναν!»

Η δημοσιογράφος συνέχισε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, απευθυνόμενη στις γυναίκες: «Κορίτσια, διαφωνώ! Σιγά τώρα μην αλλάξουμε γειτονιές επειδή θέλουμε να ξεχάσουμε κάποιον! Μη χειρότερα, Παναγία μου!».

Και έδωσε τη δική της… εναλλακτική εκδοχή για τον τίτλο του τραγουδιού: «Σιγά μην αλλάζουμε και γειτονιές τώρα για να σας ξεχνάμε. Το σωστό είναι "δεν αλλάζω γειτονιά"».

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