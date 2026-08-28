Ο Οικονόμου την «είπε» στον Πιτταρά για το πράσινο καπέλο: «Παρ' το από το τραπέζι γιατί θα φύγω» (vid)

Μία νέα... κόντρα γεννιέται στο τηλεοπτικό πάνελ του ΣΚΑΙ, ανάμεσα στον «πράσινο» Γιάννη Πιτταρά και τον «κόκκινο» Δημήτρη Οικονόμου.

«Οπαδικός καβγάς» ξέσπασε στον αέρα του ΣΚΑΪ, με αφορμή την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League.

Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Γιάννης Πιτταράς είχαν έναν χιουμοριστικό διάλογο για ένα καπέλο και μία γραβάτα, που αφορούσαν τις ομαδικές τους προτιμήσεις.

«Πάρε το καπέλο θα φύγω»

«Πάρε αυτό το καπέλο από το τραπέζι σε παρακαλώ, γιατί θα πάω αλλού», είπε αστειευόμενος στον συμπαρουσιαστή του ο Δημήτρης Οικονόμου αρχικά.

Με τον «πράσινο» Γιάννη Πιτταρά να του απαντάει βάζοντας και στο παιχνίδι την... ειδική γραβάτα που φορούσε: «Αυτό το καπέλο θα μείνει εκεί μέχρι τις 10. Εδώ έχεις φορέσει πράσινη γραβάτα, το καπέλο σε πειράζει;»

«Εντάξει, πράσινη γραβάτα πες έγινε ένα λάθος, πρωί είναι δεν βλέπεις καλά, αντί για κόκκινη έβαλες πράσινη», ανέφερε για να δικαιολογήσει (χιουμοριστικά πάντα) την στυλιστική επιλογή του.

Ο Γιάννης Πιτταράς εν συνεχεία έβγαλε ένα καπέλο του «τριφυλλιού» και προσπάθησε να το φορέσει στον συπαρουσιαστή του: «Το δωράκι σου. Μαζί με την γραβάτα, πάει αυτό ασορτί», με τον Δημήτρη Οικονόμου να το αποφεύγει λέγοντας: «Δεν παραλαμβάνω τέτοιο δώρο. Δεν το δέχομαι ρε φίλε. Η αλήθεια είναι οτι μου πάει βέβαια. Σκέψου να φορέσω και καπέλο. Δεν μας φτάνει που υποστηρίζουμε τον Παναθηναϊκό, θα βάλουμε και καπέλο;».

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