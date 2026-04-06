Ινδή, εγκεφαλικά νεκρή, δέχτηκε ισχυρό τράνταγμα από λακκούβα, την ώρα που μεταφερόταν από ασθενοφόρο και επανήλθε στη ζωή.

50χρονη γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει εγκεφαλικά νεκρή χωρίς καμία ελπίδα ανάρρωσης, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της όταν το ασθενοφόρο που τη μετέφερε έπεσε σε μια μεγάλη λακκούβα.

Η Βινίτα Σούκλα, δικαστική υπάλληλος από το κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, κατέρρευσε ενώ έκανε δουλειές στο σπίτι της. Μετά τη μεταφορά της σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά εξετάσεων και διαπίστωσαν ότι η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη.

Τι ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν και πως μία λακκούβα τα άλλαξε όλα

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η γυναίκα δεν παρουσίαζε αντανακλαστικά εγκεφαλικού στελέχους, ενώ το επίπεδο συνείδησής της βρισκόταν στις 3 μονάδες της κλίμακας Γλασκώβης (με άριστα το 15). Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια αποφάσισε να πάρει εξιτήριο και άρχισε τις προετοιμασίες για την κηδεία.

Ενώ το ασθενοφόρο κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο, έπεσε σε μια μεγάλη λακκούβα προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ο σύζυγος της Βινίτα, που βρισκόταν δίπλα της, παρατήρησε έκπληκτος ότι η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε ραγδαία μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε πίσω στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί που την είχαν ξεγράψει δήλωσαν συγκλονισμένοι από την απρόσμενη εξέλιξη. Πλέον, η Βινίτα βρίσκεται στο σπίτι της, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και μιλάει κανονικά με τους συγγενείς της, οι οποίοι μόλις λίγα 24ωρα πριν προετοίμαζαν τις τελετές για τον αποχαιρετισμό της.

Το περιστατικό αποδίδεται στο ισχυρό σοκ που δέχθηκε το νευρικό της σύστημα από την πρόσκρουση, το οποίο λειτούργησε ως ένας άτυπος «απινιδωτής» για τον εγκέφαλό της.

Το παράδοξο των ινδικών δρόμων

Παρά το χαρμόσυνο γεγονός, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ινδία. Πολλοί χρήστες επισημαίνουν ότι αυτή η σπάνια ανωμαλία δεν αναιρεί το σοβαρό πρόβλημα των οδικών υποδομών της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ 2020 και 2024, οι κακοτεχνίες και οι λακκούβες στους δρόμους έχουν προκαλέσει 9.438 θανάτους, με την περίπτωση της Βινίτα να αποτελεί τη μία στο εκατομμύριο εξαίρεση σε μια κατά τα άλλα τραγική στατιστική.

