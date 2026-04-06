Θραύση τα Πασχαλινά αυγά με Μπαρτζώκα: «Τα αγοράζουν ακόμα και σε Παναθηναϊκούς»

Τα πασχαλινά αυγά με τον Μπαρτζώκα γίνονται viral: Δώρα που αγοράζονται και για... πείραγμα σε φίλους του Παναθηναϊκού, με σοκολάτα γάλακτος, λευκή ή υγείας.

Αίσθηση προκαλούν φέτος στην αγορά τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά με θεματολογία από τον αθλητισμό και συγκεκριμένα από τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Το θέμα ανέδειξε τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Action24, όπου παρουσιάστηκαν τα λεγόμενα «αυγά του Ολυμπιακού», τα οποία φέρουν εκτύπωση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε φαγώσιμη ζαχαρόπαστα.

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, δεν έλειψαν και τα πειράγματα, με τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Μερακλίδη να σχολιάζει με χιούμορ την επιλογή. «Έχει κάνει μια έκπληξη που δεν μου αρέσει».

Ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου, Στέφανος Διαμαντόπουλος, απάντησε περιπαικτικά, επισημαίνοντας ότι τα προϊόντα έχουν μεγάλη ζήτηση. «Αυτά είναι τα αυγά του Δημήτρη (σ.σ. Καμπουράκη). Βέβαια, έστειλες εδώ σήμερα την Αλεξάνδρα ντυμένη στα πράσινα. Αυτά είναι τα αυγά του Ολυμπιακού. Είναι τύπωμα της φωτογραφίας πάνω σε φαγώσιμη ζαχαρόπαστα. Φεύγουν πολλές ποσότητες, καθώς τα πηγαίνουν δώρα σε βαφτιστήρια, αλλά και σε φίλους τους, Παναθηναϊκούς. Φεύγουν πολλά και σε νησιά».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, τα πασχαλινά αυγά κυμαίνονται από 4 έως 20 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος σοκολάτας (γάλακτος, λευκή ή υγείας). Ωστόσο, όπως εξήγησε ο ζαχαροπλάστης, οι ανατιμήσεις στην πρώτη ύλη έχουν επηρεάσει την αγορά, με το κόστος της σοκολάτας να έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη χρήση υποκατάστατων σοκολάτας στην αγορά, επισημαίνοντας ότι ορισμένα προϊόντα περιέχουν φοινικέλαιο αντί για βούτυρο κακάο, κάτι που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την τιμή.

«Ξεκινούν από τα 4 ευρώ και φτάνουν έως τα 20 ευρώ. Κάνουμε με λευκή σοκολάτα, με γάλακτος και με υγείας. Αυξήθηκαν από πέρυσι οι τιμές, καθώς τριπλασιάστηκε η τιμή της πρώτης ύλης. Κάποια ζαχαροπλαστεία χρησιμοποιούν απομιμήσεις σοκολάτας, όπως αντίστοιχα και τα σούπερ μάρκετ. Η απομίμηση σοκολάτας δεν περιέχει μάζα και βούτυρο κακάο, αλλά περιέχει φοινικέλαιο, χαρούπια κλπ».

