Απίστευτο περιστατικό στο Μαρούσι: Γυναίκα έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο και επέζησε

Στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη βρίσκεται μια 27χρονη μετά από δύο πτώσεις της από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μαρούσι, με μια 27χρονη να πέφτει δύο φορές από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αρχικά έπεσε από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου, αλλά την συγκράτησε η τέντα με αποτέλεσμα να βρεθεί στον 3ο όροφο.

Τότε η 27χρονη ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της και ξαναέπεσε αυτήν τη φορά από το πίσω μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό, στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Η 27χρονη νοσηλεύεται με βαριά τραυματισμένη και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

