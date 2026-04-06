Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

Νέα αναχαίτιση σημειώθηκε από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς drone που εντοπίστηκε καταρρίφθηκε εγκαίρως.

Νέα επιτυχημένη αναχαίτιση ιρανικού drone από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Σαουδική Αραβίας, γεγονός που έγινε γνωστό μέσω άτυπης ενημέρωσης από το ΓΕΕΘΑ.

Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (μη επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρονται τα εξής: «Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕλληνικήςΔύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

