Το ομορφότερο μέρος του κόσμου: Ο επίγειος παράδεισος της Ισπανίας στην κορυφή της λίστας (vid)

Αυτό είναι το πιο όμορφο μέρος στον κόσμο, σύμφωνα με παγκοσμίου φήμης περιοδικό, βρίσκεται στην Ισπανία και πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί κάθε λάτρης της φύσης και της πεζοπορίας.

Η Ισπανία είναι γεμάτη από τοποθεσίες που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όμως το διεθνούς φήμης περιοδικό Time Out ξεχώρισε μία από αυτές ως την ομορφότερη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ένας επίγειος παράδεισος ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα

Πρόκειται για το Εθνικό Πάρκο Picos de Europa, μια έκταση στις περιοχές της Κανταβρίας, των Αστούριων, της Καστίλλης και Λεόν. Το περιοδικό εξυμνεί την εντυπωσιακή ομορφιά του τοπίου, εστιάζοντας στην κορυφή Torre de Cerredo που φτάνει τα 2.650 μέτρα υψόμετρο, προσφέροντας καθηλωτική θέα προς την Κανταβρική Θάλασσα.

Το πάρκο αποτελεί έναν συνδυασμό από αιχμηρές κορυφές, βαθιά φαράγγια και θρυλικά σημεία όπως το Naranjo de Bulnes και οι λίμνες Covadonga, που συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να μην χρειάζεται κανένα ψηφιακό φίλτρο.

Η πρόκληση της διαδρομής Ruta del Cares

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Ruta del Cares, μία από τις πιο δημοφιλείς αλλά και απαιτητικές πεζοπορικές διαδρομές στην Ευρώπη. Με μήκος που ξεπερνά τα 22 χιλιόμετρα, η διαδρομή είναι σκαμμένη μέσα στον βράχο και διασχίζει ένα φαράγγι που κόβει την ανάσα.

Θεωρείται μια εμπειρία «πολύ σκληρή» όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας, απευθυνόμενη σε λάτρεις της περιπέτειας που αναζητούν την αδρεναλίνη του ύψους και φωτογραφικά στιγμιότυπα που μοιάζουν με ταπετσαρίες υπολογιστή.

Οι συμβουλές για τους επισκέπτες

Για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν αυτό το μοναδικό σημείο, οι ειδικοί προτείνουν να αποφεύγεται ο μήνας Αύγουστος λόγω του μεγάλου συνωστισμού στους δρόμους και τα μονοπάτια.

Ένα ταξίδι τουλάχιστον τριών ημερών θεωρείται απαραίτητο για να απολαύσει κανείς την περιοχή με ηρεμία, ενώ η κράτηση καταλύματος σε γραφικά χωριά όπως το Cangas ή το Potes πρέπει να γίνεται αρκετά νωρίς.

Είναι σημαντικό οι επισκέπτες να μην υποτιμούν το έδαφος, καθώς ακόμα και οι δημοφιλείς διαδρομές έχουν εκτεθειμένα σημεία που απαιτούν προετοιμασία. Μια σημαντική λεπτομέρεια που συχνά διαφεύγει είναι η ανάγκη για μετρητά, καθώς η ιδιαίτερη ορεογραφία της περιοχής την καθιστά ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας και καταστήματα με POS.

