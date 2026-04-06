Πάσχα 2026: Τετραήμερο χωρίς τράπεζες - Οι ημερομηνίες που δεν λειτουργούν

Κλειστές για τέσσερις ημέρες θα παραμείνουν οι τράπεζες το Πάσχα. Δείτε από πότε δεν λειτουργούν και πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Σε ρυθμούς αργιών κινείται η αγορά ενόψει Πάσχα, με τις τράπεζες να παραμένουν κλειστές για τέσσερις ημέρες, περιορίζοντας την εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, φέτος θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου, έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, διαμορφώνοντας ένα τετραήμερο χωρίς λειτουργία γκισέ.

Κατά το διάστημα αυτό, οι συναλλαγές που απαιτούν φυσική παρουσία, όπως καταθέσεις, αναλήψεις ή πληρωμές στα καταστήματα, δεν θα είναι εφικτές. Ωστόσο, οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρέχονται μέσω εναλλακτικών «καναλιών».

Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και βασικές κινήσεις, ενώ παραμένουν διαθέσιμες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και mobile banking, που επιτρέπουν τη διεκπεραίωση πληρωμών και μεταφορών χρημάτων εξ αποστάσεως.

Οι αρμόδιες πηγές συνιστούν έγκαιρο προγραμματισμό των οικονομικών υποχρεώσεων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πληρωμών με προθεσμίες. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν υπόψη το διάστημα αργίας στον σχεδιασμό των συναλλαγών τους.

