Luna Ring: Το όραμα για δακτύλιο 10.900 χλμ. στη Σελήνη που θα στέλνει ενέργεια 24/7 στη Γη

Ένα φιλόδοξο σχέδιο θέλει να μετατρέψει τη Σελήνη σε πηγή ενέργειας για τη Γη, αλλά απέχει ακόμη... έτη φωτός από την υλοποίηση.

Η ιδέα μοιάζει βγαλμένη από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως υπάρχει και συζητιέται εδώ και χρόνια: ένα τεράστιο «ηλιακό δαχτυλίδι» γύρω από τη Σελήνη που θα παράγει ενέργεια και θα τη στέλνει στη Γη χωρίς διακοπή. Το ιαπωνικό project είναι γνωστό ως Luna Ring και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πράξη, πρόκειται για μια πρόταση που βασίζεται στην αξιοποίηση της συνεχούς ηλιακής ακτινοβολίας στη Σελήνη, όπου δεν υπάρχουν σύννεφα ή ατμόσφαιρα που να περιορίζουν την απόδοση των πάνελ. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε, θεωρητικά, να είναι μια σταθερή ροή ενέργειας 24 ώρες το 24ωρο.

Το γιγαντιαίο δαχτυλίδι των 10.900 χιλιομέτρων

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται ένας δακτύλιος από ηλιακά πάνελ που θα εκτείνεται κατά μήκος του σεληνιακού ισημερινού. Με μήκος που αγγίζει τα 10.900 χιλιόμετρα και πλάτος έως 400 χιλιόμετρα, η κατασκευή αυτή θα σχημάτιζε μια συνεχόμενη ενεργειακή ζώνη γύρω από τη Σελήνη.

Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι, παρά το γεγονός πως η σεληνιακή νύχτα διαρκεί περίπου 14 ημέρες, ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα θα μπορούσε να «κυνηγά» διαρκώς το φως, διατηρώντας την παραγωγή ενέργειας όσο το δυνατόν πιο σταθερή.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στη Σελήνη θα μετατρέπεται σε δέσμες μικροκυμάτων ή λέιζερ. Αυτές θα κατευθύνονται προς ειδικές εγκαταστάσεις υποδοχής στη Γη, όπου θα μετατρέπονται ξανά σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Η τεχνολογία αυτή έχει ήδη δοκιμαστεί σε μικρότερη κλίμακα, ωστόσο η εφαρμογή της σε αποστάσεις περίπου 384.000 χιλιομέτρων και σε τέτοια μεγέθη παραμένει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, με σημαντικές τεχνικές προκλήσεις.

Κατασκευή με ρομπότ και υλικά από τη Σελήνη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του project είναι η πρόβλεψη για χρήση υλικών που υπάρχουν ήδη στη Σελήνη. Το σεληνιακό έδαφος θα μπορούσε, θεωρητικά, να μετατραπεί σε δομικά υλικά όπως σκυρόδεμα ή ίνες γυαλιού, μειώνοντας την ανάγκη μεταφοράς από τη Γη.

Η κατασκευή θα βασιζόταν σε ρομποτικά συστήματα που θα λειτουργούν με τηλεχειρισμό, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες και η έντονη σκόνη καθιστούν τη μόνιμη ανθρώπινη παρουσία εξαιρετικά δύσκολη.

Παρά τον εντυπωσιακό του χαρακτήρα, το Luna Ring δεν αποτελεί προς το παρόν ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ούτε έχουν λυθεί βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος, την τεχνολογική ωριμότητα και τη τη διεθνή συνεργασία που απαιτεί η υλοποίηση ενός giga-project σαν κι αυτό.

Δεν παύει, ωστόσο, να αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο όραμα, που δείχνει προς τα πού μπορεί να κινηθεί η ενεργειακή τεχνολογία στο μέλλον. Και ίσως εκεί βρίσκεται και η αξία του: στο ότι ανοίγει τη συζήτηση για λύσεις πέρα από τα όρια της Γης, πέρα από όλα όσα γνωρίζουμε ως ανθρωπίνως δυνατά.

