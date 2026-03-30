Θύελλα σχολίων για influencer: Ανέβασε φωτογραφίες από την κηδεία της κόρης της

Η μητέρα μοιράστηκε στιγμές πένθους και βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο σκληρής κριτικής.

Η ιστορία της 16χρονης Princess Dickson δεν τελείωσε με τον θάνατό της. Παραδόξως, συνεχίζεται με έναν τρόπο που σοκάρει. Το κορίτσι έβαλε τέλος στη ζωή του τον Φεβρουάριο, μετά από χρόνια σκληρού διαδικτυακού bullying, όμως ακόμη και μετά την κηδεία της, η οικογένειά της βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο.

Η μητέρα της, Sophie-May Dickson, influencer και δημόσιο πρόσωπο, μοιράστηκε στα social media στιγμές από την κηδεία της κόρης της. Σε μία από τις εικόνες, εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά, με το κεφάλι της ακουμπισμένο στο φέρετρο. Μια εικόνα φορτισμένη, σχεδόν... ασήκωτη και αδιανόητη. Όμως για πολλούς χρήστες δεν ήταν μια στιγμή πένθους. Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν μια νέα επίθεση.

Όταν το πένθος μπαίνει στο στόχαστρο

Η Princess είχε αρχίσει να γίνεται στόχος από τα 14 της χρόνια, κυρίως μέσα από ένα forum όπου χρήστες σχολίαζαν με σκληρό τρόπο την εμφάνισή της, το σώμα της και την προσωπική της ζωή. Αρχικά στο επίκεντρο βρισκόταν η μητέρα της, όμως όταν εκείνη περιόρισε την παρουσία της στα social media, τα σχόλια στράφηκαν στη 16χρονη.

Η κακοποίηση δεν έμεινε μόνο στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, «το online και το πραγματικό μπλέκονται», καθώς όσα γράφονταν μεταφέρονταν και στο σχολείο, με παιδιά αλλά και ενήλικες να επαναλαμβάνουν τα προσβλητικά σχόλια κατά πρόσωπο.

Παρά τις προσπάθειες της οικογένειας να την προστατεύσει, αφαιρώντας της ακόμη και το κινητό, η πίεση δεν σταμάτησε.

Τα σχόλια που συνεχίστηκαν και μετά τον θάνατο

Μετά την κηδεία, η Sophie-May ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο από εκείνη την ημέρα, περιγράφοντάς την ως «τη μέρα που έβαλε το μωρό της για ύπνο για τελευταία φορά». Έγραψε επίσης: «Το πιο δύσκολο αντίο. Πώς αποδέχεσαι ότι φιλάς το παιδί σου για τελευταία φορά; Μου λείπεις τόσο πολύ».

Κάποιοι έσπευσαν να εκφράσουν στήριξη. Άλλοι, όμως, αντέδρασαν με σκληρότητα: «Fashion show… είναι περισσότερο για την εμφάνισή σου», έγραψε ένας. «Γιατί το ανεβάζεις αυτό; Είναι καθαρή αναζήτηση προσοχής», σχολίασε άλλος. «Πόσες λήψεις χρειάστηκαν για να βγει τέλειο;» ανέφερε ένας τρίτος. Ακόμη πιο σκληρή ήταν η εξής δεικτική τοποθέτηση: «Όταν έχασα τον σύντροφό μου δεν μπορούσα ούτε να σταθώ. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Ξέρω ότι ο καθένας πενθεί διαφορετικά, αλλά αυτό είναι απλώς... περίεργο».

Η απάντηση της μητέρας

Η Sophie-May απάντησε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση προβολής. «Ήταν η τελευταία στιγμή μου με την κόρη μου. Είχα φύγει πολλές φορές από το φέρετρο, αλλά κάτι δεν μου φαινόταν σωστό. Γύρισα πίσω γιατί δεν μπορούσα να φύγω χωρίς ένα τελευταίο αντίο», ανέφερε και συνέχισε: «Δεν το έκανα για προβολές. Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο, μόνο εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, το σώμα μου έτρεμε. Αυτό ήταν κάτι δικό μου».

Τόνισε επίσης ότι οι εικόνες καταγράφηκαν από επαγγελματίες που βρίσκονταν διακριτικά στον χώρο, εξηγώντας πως «δεν θα θυμόμουν τίποτα από εκείνη τη μέρα αν δεν υπήρχε αυτή η καταγραφή».

Η υπόθεση της Princess έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία, με πολιτικές παρεμβάσεις και αιτήματα για αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε πλατφόρμες που επιτρέπουν τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη δεχόταν επί χρόνια προσβολές και επιθέσεις, ενώ ακόμη και μετά τον θάνατό της φέρεται να υπήρχαν σχόλια που προσέβαλαν τη μνήμη της.

