Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη: Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

'Ένα αστρονομικό φαινόμενο απειλεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας ολοκληρωτικά.

Εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια το φεγγάρι αποτελεί τον σταθερό ουράνιο σύντροφο της Γης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον φυσικό και αστρονόμο Στίβεν ΝτιΚέρμπι από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν Στέιτ, ο δορυφόρος μας απομακρύνεται σιγά σιγά από τον πλανήτη.

Ο επιστήμονας εξηγεί στο επιστημονικό Theconversation.com, ότι κάθε χρόνο η Σελήνη απομακρύνεται περίπου κατά 3,8 εκατοστά, με αποτέλεσμα η περιστροφή της Γης να επιβραδύνεται σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι με το πέρασμα εκατομμυρίων ετών οι μέρες στον πλανήτη μας θα γίνονται όλο και πιο μεγάλες.

