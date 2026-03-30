Σοκαριστικό νοκ άουτ στο UFC: Τη «ζάλισε» και μετά την έπνιξε ενώ ήταν ήδη εκτός

Η Αλέξα Γκράσο άφησε αναίσθητη τη Μέισι Μπάρμπερ σε μια από τις πιο σκληρές στιγμές στο UFC γυναικών.

Ένα από τα πιο σκληρά και σοκαριστικά τελειώματα που έχουν δει οι φίλοι του UFC γυναικών εκτυλίχθηκε στο Σιάτλ, με την Αλέξα Γκράσο να επικρατεί της Μέισι Μπάρμπερ σε μια σκηνή που πάγωσε για λίγο το κοινό.

Η 27χρονη Μεξικανή βρήκε πρώτα το καθαρό χτύπημα. Μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο ήταν αρκετή για να αποσυντονίσει πλήρως τη Μπάρμπερ, η οποία φάνηκε να χάνει άμεσα την επαφή με το περιβάλλον.

Η στιγμή που «έσβησε»

Αυτό που προκάλεσε μπόλικο ντόρο, ωστόσο, ήταν ό,τι ακολούθησε. Παρότι η Μπάρμπερ έδειχνε να είναι ήδη εκτός μετά το χτύπημα, η Γκράσο συνέχισε με λαβή στον λαιμό, σφίγγοντας την αντίπαλό της μέχρι να ολοκληρώσει τη νίκη.

Για μερικά δευτερόλεπτα, η εικόνα ήταν σκληρή. Η Μπάρμπερ δεν αντιδρούσε ουσιαστικά, με τη λαβή να μοιάζει περισσότερο τυπική ολοκλήρωση μιας φάσης που είχε ήδη κριθεί. Και εκεί ήταν που το κοινό «πάγωσε».

Alarming scene in UFC: After being knocked out and choked simultaneously, a fighter remained unconscious for over a minute.



Alexa Grasso defeated Maycee Barber in the first round.



Should these types of fights be banned...?@danawhite #UFCSeattle@ParamountPlus pic.twitter.com/STmK4wHV3y — FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) March 29, 2026

Η κατάσταση της Μπάρμπερ μετά τη λήξη του αγώνα ήταν ενδεικτική του σκηνικού που είχε προηγηθεί. Σηκώθηκε εμφανώς αποπροσανατολισμένη, χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση του πού βρίσκεται. Λίγο αργότερα, κατέρρευσε και έμεινε ακίνητη στο καναβάτσο για αρκετά λεπτά, προκαλώντας ανησυχία σε όλους. Ακόμη και η ίδια η Γκράσο αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, σταμάτησε τον πανηγυρισμό της και -προς τιμήν της- έμεινε δίπλα στην αντίπαλό της.

Η Μπάρμπερ μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο με ανάρτησή της: «Ήταν μέρος του αγώνα. Συγχαρητήρια στην Αλέξα, ήταν μέρος του αγώνα αλλά είμαστε καλά. Θα επιστρέψουμε σύντομα, ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε», έγραψε, δείχνοντας ότι είχε επανέλθει.

Σε κάθε περίπτωση, στο UFC τα όρια είναι λεπτά και κάποιες φορές, μια φάση μπορεί να ξεφύγει από το αγωνιστικό και να γίνει κάτι πολύ πιο ασυνήθιστο στα μάτια των... μη συνηθισμένων και μυημένων. Αυτό ήταν ένα από αυτά τα βράδια.

