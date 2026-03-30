Βίντεο ντοκουμέντο: Τουρκική ακταιωρός μπαίνει σε ελληνικά νερά και διώχνει ψαράδες

Νέο περιστατικό έντασης καταγράφηκε στο Φαρμακονήσι, με την τουρκική ακτοφυλακή να προχωρά σε ακόμη μία προκλητική ενέργεια εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν Έλληνες ψαράδες, τουρκικές μηχανότρατες εισήλθαν παράνομα στην περιοχή, συνοδευόμενες από σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής. Λίγο αργότερα, ακταιωρός πλησίασε τα ελληνικά αλιευτικά και τους ζήτησε να απομακρυνθούν, ουσιαστικά εκδιώκοντάς τους από το σημείο όπου ψάρευαν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τους ίδιους τους ψαράδες και ήρθε στη δημοσιότητα μέσω του τηλεοπτικού σταθμού STAR, προκαλώντας αντιδράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή βρισκόταν και σκάφος της Frontex, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν παρενέβη και περιορίστηκε σε ρόλο παρατηρητή.

