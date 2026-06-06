Εταιρεία δημιούργησε τεχνητό αυγό 3D εκτύπωσης για να επαναφέρει εξαφανισμένα είδη (vid)

Εταιρεία βιοτεχνολογίας ανακοίνωσε πως κατάφερε να εκκολάψει με επιτυχία νεοσσούς χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο, τεχνητό αυγό που δημιουργήθηκε μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Η εταιρεία με έδρα το Ντάλας ισχυρίζεται πως ανέπτυξε ένα «πλήρως τεχνητό αυγό» που επιτρέπει την εκκόλαψη διαφόρων ειδών πτηνών. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε, θεωρητικά, να επιτρέψει την επαναφορά εξαφανισμένων ειδών και τη διάσωση εκείνων που απειλούνται.

Ένας από τους δηλωμένους στόχους της εταιρείας είναι η επαναφορά του γιγαντιαίου μόα, ενός πουλιού ύψους 3 μέτρων από τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο εξαφανίστηκε τον 14ο αιώνα.

Η όψη του τεχνητού αυγού

Το τεχνητό αυγό της Colossal Biosciences μοιάζει εξωτερικά με ένα απλό πλαστικό ποτήρι, αλλά αποτελεί ένα μικρό θαύμα τρισδιάστατης εκτύπωσης που επιτρέπει στα έμβρυα κοτόπουλου να αναπτυχθούν σε ζωντανούς νεοσσούς.

Η πραγματική καινοτομία βρίσκεται στη μεμβράνη σιλικόνης που καλύπτει το εσωτερικό της πλέγματος δομής, η οποία επιτρέπει τη διέλευση επαρκούς οξυγόνου, ακριβώς όπως συμβαίνει και σε ένα φυσικό αυγό.

Πώς λειτούργησε η πρώτη δοκιμή

Για να δοκιμάσουν τα τεχνητά αυγά, οι ερευνητές έχυσαν προσεκτικά το περιεχόμενο ενός βιολογικού αυγού μέσα στη δική τους κατασκευή, αφήνοντας ένα μικρό παράθυρο στο πάνω μέρος για να παρακολουθούν το εσωτερικό. Η εταιρεία έχει ήδη χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο για την εκκόλαψη νεοσσών και υποστηρίζει ότι το σύστημά της είναι «πλήρως κλιμακώσιμο και βιολογικά ακριβές».

Μάλιστα, έχει ήδη δημιουργήσει μια γιγαντιαία εκδοχή αυτού του αυγού για να αντικαταστήσει το αυγό του πουλιού μόα, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει το μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, όπως εξηγεί το MIT Technology Review, η εταιρεία απέχει ακόμη πολύ από την αναβίωση του μόα. Οι επιστήμονες πρέπει να μελετήσουν το DNA του εξαφανισμένου πουλιού από αρχαία οστά και να πραγματοποιήσουν χιλιάδες γενετικές τροποποιήσεις στο γονιδίωμα ενός υπάρχοντος πτηνού.

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