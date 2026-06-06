Οι αρχιτέκτονες συμφωνούν: Πώς ο προσανατολισμός του σπιτιού επηρεάζει τη ζέστη το καλοκαίρι

Ο προσανατολισμός της κατοικίας αποτελεί τον πιο κρίσιμο και άγνωστο παράγοντα για τη θερμοκρασία του σπιτιού, ξεπερνώντας σε αποτελεσματικότητα τα κλιματιστικά και τις τέντες.

Με την έλευση του καλοκαιριού και των πρώτων κυμάτων καύσωνα,πολλοί άνθρωποι αναζητούν λύσεις για να διατηρήσουν τις κατοικίες τους δροσερές. Ανεμιστήρες, συσκευές κλιματισμού ή τέντες είναι συνήθως τα πιο χρησιμοποιούμενα μέσα, αλλά οι αρχιτέκτονες υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ένας παράγοντας πολύ πιο καθοριστικός και ο οποίος συχνά περνά απαρατήρητος: ο προσανατολισμός της κατοικίας.

Σύμφωνα με όσα εξηγεί ο αρχιτέκτονας Φερνάντο Λέιβα, ο τρόπος με τον οποίο ένα σπίτι δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαρτά τη θερμική του συμπεριφορά σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, μια κατοικία με κακό προσανατολισμό ή σχεδιασμό μπορεί να συσσωρεύει ζέστη για ώρες και να μετατρέπει το εσωτερικό σε έναν χώρο δύσκολο να κατοικηθεί κατά τους θερμότερους μήνες.

Ο πιο κακός προσανατολισμός το καλοκαίρι για ένα σπίτι

Μεταξύ όλων των πιθανών προσανατολισμών, οι ειδικοί συμφωνούν να υποδεικνύουν τον δυτικό προσανατολισμό ως τον πιο προβληματικό απέναντι στη ζέστη. Η αιτία βρίσκεται στην καθημερινή πορεία του ήλιου.

Ενώ ο πρωινός ήλιος συνήθως επιδρά όταν οι θερμοκρασίες είναι ακόμη μέτριες, ο απογευματινός ήλιος χτυπά τις προσόψεις όταν το εξωτερικό περιβάλλον έχει ήδη φτάσει στις μέγιστες θερμικές του τιμές.

Αυτό προκαλεί στους τοίχους, τα παράθυρα και τα δομικά στοιχεία τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας ζέστης ακριβώς στις πιο άβολες ώρες της ημέρας. Ως συνέπεια, οι κατοικίες που είναι προσανατολισμένες προς τα δυτικά τείνουν να ζεσταίνονται περισσότερο και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κρυώσουν, ειδικά κατά τις καλοκαιρινές νύχτες.

Πώς επηρεάζει ο κάθε προσανατολισμός μια κατοικία:

Ο Λέιβα υπενθυμίζει ότι ο προσανατολισμός δεν εξαρτάται από την περιοχή όπου ζει κανείς: «Είναι βασικά από ποια πλευρά το σπίτι σου δέχεται τον ήλιο, θυμήσου ότι το να μάθεις τον προσανατολισμό του σπιτιού σου είναι τόσο εύκολο όσο το να ελέγξεις την τοποθεσία από Google Maps».

Οι κατοικίες με προσανατολισμό προς τον βορρά συνήθως απολαμβάνουν καλό φυσικό φωτισμό, αν και απαιτούν στοιχεία ηλιοπροστασίας, όπως μαρκίζες ή μπαλκόνια, για να αποφεύγεται η υπερβολική είσοδος άμεσης ακτινοβολίας.

Εκείνες με προσανατολισμό προς τον νότο δέχονται ένα πιο απαλό και ομοιόμορφο φως, γεγονός που επιτρέπει την ενσωμάτωση ευρύτερων γυάλινων επιφανειών, αρκεί να διαθέτουν τις κατάλληλες λύσεις προστασίας.

Από την πλευρά τους, τα σπίτια με προσανατολισμό προς την ανατολή συνήθως συμπεριφέρονται καλύτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δέχονται τον ήλιο νωρίς το πρωί, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, γεγονός που βοηθά στη μείωση της εσωτερικής υπερθέρμανσης.

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