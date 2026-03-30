Βίντεο-ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Άστρος Κυνουρίας

Τραγωδία στη Βόρεια Κυνουρία με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασίας.

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως τις δραματικές στιγμές από το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, στη Βόρεια Κυνουρία, όπου δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε βουλκανιζατέρ της περιοχής, όταν όχημα τύπου «παπαγαλάκι» ήρθε σε επαφή με καλώδια ηλεκτροδότησης κατά τη μεταφορά βαρέων ελαστικών.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, τη στιγμή της εργασίας το όχημα ακούμπησε τα καλώδια ρεύματος, προκαλώντας ισχυρό ηλεκτρικό τόξο. Η εκφόρτιση ήταν θανατηφόρα για τους δύο εργαζόμενους, ηλικίας 57 και 33 ετών, οι οποίοι κατέρρευσαν επί τόπου.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αστυνομία και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να σπεύδουν άμεσα για να διαχειριστούν την κατάσταση και να διακόψουν την ηλεκτροδότηση.

Αφού διακόπηκε η παροχή ρεύματος, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους δύο άνδρες και να τους μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας Άστρους. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η μαρτυρία που σοκάρει

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, περιέγραψε τη μοιραία στιγμή:

«Πήγαν να φορτώσουν τα λάστιχα και βρήκαν στα καλώδια. Δημιουργήθηκε ηλεκτρικό τόξο και τους σκότωσε και τους δύο. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος», ανέφερε, τονίζοντας πως ο ένας από τους δύο εργαζόμενους καταγόταν από χωριό της Τρίπολης.

