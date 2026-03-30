Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κάνει ζημιά την Κύπρο εν όψει Πάσχα: Οι κρατήσεις ξενοδοχείων μειώθηκαν κατά 40%

Μεγάλη τουριστική ζημιά έχει υποστεί η Κύπρος μετά τις επιθέσεις ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη βάση της RAF.

Οι επιθέσεις ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη βάση της RAF της Κύπρου έχουν προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημιά στο νησί. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι τρομαγμένοι Βρετανοί τουρίστες έχουν αρχίσει να ακυρώνουν τις διακοπές τους στην Κύπρο, με τις κρατήσεις ξενοδοχείων να έχουν μειωθεί κατά 40% στο νησί, καθώς ο πόλεμος μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Φωτογραφίες δείχνουν έρημες παραλίες και δρόμους σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Λεμεσός και ο Πρωταράς, που συνήθως σφύζουν από τουρίστες κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ακριβώς τη στιγμή που η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου άρχιζε να επαναλειτουργεί μετά τον χειμώνα. Στη συνέχεια, στις 2 Μαρτίου, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μια σειρά αντεπιθέσεων, ένα drone έπληξε βρετανική ναυτική βάση στο νησί, προκαλώντας κύμα ακυρώσεων από τουρίστες.

Ακυρώσεις και στην Ελλάδα

Η πτώση στις κρατήσεις είναι το πιο πρόσφατο σημάδι των ευρύτερων συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα ημερήσια ποσοστά ακυρώσεων για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Κύπρο εκτοξεύτηκαν από περίπου 15% πριν από τη σύγκρουση έως και 100% τις ημέρες που ακολούθησαν, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας AirDNA, που παρακολουθεί τέτοιες κρατήσεις.

Το ποσοστό αυτό έχει έκτοτε μειωθεί, αλλά παρέμενε γύρω στο 45% έως τις 21 Μαρτίου. Η Ελλάδα και η Τουρκία σημείωσαν επίσης μικρές αυξήσεις στα ποσοστά ακυρώσεων. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου έχει καταγράψει σχεδόν 40% μείωση στις κρατήσεις του Μαρτίου και παρόμοια μείωση για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον διευθυντή της Ένωσης, Χρήστο Αγγελίδη.

Η Κύπρος, που υποδέχθηκε τέσσερα εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες το 2025, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τους Βρετανούς ταξιδιώτες να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των αφίξεων. Ωστόσο, η γεωγραφική της θέση στην ανατολική Μεσόγειο, μόλις 100 μίλια από τις ακτές του Λιβάνου και της Συρίας, σημαίνει ότι η χώρα βλέπει μείωση στον συνήθη αριθμό επισκεπτών, καθώς αυξάνεται η αστάθεια στην περιοχή.

Οι τουρίστες αλλάζουν τα σχέδιά τους

Η αβεβαιότητα αυτή φαίνεται να οδηγεί τους τουρίστες να επανεξετάζουν τα σχέδιά τους, με τους ντόπιους να ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις της σύγκρουσης, ιδιαίτερα εν όψει των πασχαλινών διακοπών.

Η Muskita Hotels, που διαχειρίζεται τρία ξενοδοχεία στην Κύπρο, δήλωσε στους Financial Times ότι έχει δει κύμα ακυρώσεων για διακοπές τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καθώς και σημαντική επιβράδυνση στις κρατήσεις για το υπόλοιπο του 2026. Η Thanos Hotels and Resorts, που λειτουργεί τέσσερα ξενοδοχεία στην Κύπρο, έχει επίσης βιώσει ένα ξαφνικό κύμα ακυρώσεων.

Και το κόστος διαμονής για τον Απρίλιο και τον Μάιο στην Κύπρο ήταν κατά 12% χαμηλότερο την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με την εβδομάδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με στοιχεία της Lighthouse Intelligence. Ακόμη πιο εντυπωσιακά, οι τιμές μειώθηκαν κατά περισσότερο από 25% στο Μπόντρουμ, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό διακοπών στην Τουρκία.

Οι παραλίες στην Κύπρο, όπως στον Πρωταρά και τη Λεμεσό, είναι αισθητά πιο ήσυχες από το συνηθισμένο, με τους επισκέπτες να καταγράφουν βίντεο από τα εγκαταλελειμμένα σημεία.

Οι εταιρείες ρίχνουν τις τιμές

Ωστόσο, πακέτα διακοπών σε χώρες κοντά στο μέτωπο των συγκρούσεων πωλούνται ακόμη και για 100 λίρες, καθώς οι ταξιδιωτικές εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν τους ανήσυχους ταξιδιώτες. Στην Τουρκία υπάρχουν προσφορές που περιλαμβάνουν επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τριών αστέρων με πτήσεις από το Λούτον, για μόλις 100 λίρες ανά άτομο.

Επίσης, υπάρχουν προσφορές για μια εβδομαδιαία απόδραση στην Κύπρο με μόλις 165 λίρες ανά άτομο, με διαμονή στην Πάφο και πτήσεις από το Λίβερπουλ τον Απρίλιο. Οι πτήσεις μετ’ επιστροφής είναι επίσης πολύ φθηνές, με τη Ryanair να προσφέρει εισιτήρια από 49 λίρες για Μπόντρουμ και 50 λίρες για Πάφο.

Οι τιμές αυτές προέρχονται από την ταξιδιωτική εταιρεία On The Beach, η οποία είδε τη μετοχή της να καταρρέει μετά την αναστολή των ετήσιων προβλέψεων λόγω της πτώσης στις κρατήσεις εξαιτίας του πολέμου. Οι μετοχές έπεσαν έως και 13% νωρίτερα μέσα στον μήνα, καθώς η εταιρεία ανέφερε «σημαντική επιβράδυνση της ζήτησης μετά την έναρξη της σύγκρουσης στην περιοχή, ιδιαίτερα για προορισμούς όπως η Τουρκία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος».

