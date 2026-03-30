Εγκλωβισμένος στα στενά του Ορμούζ εδώ και δέκα μέρες είναι Έλληνας καπετάνιος, ο οποίος είναι συγγενής βασικού ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου.

Τη δική τους περιπέτεια βιώνουν οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται αυτή την εποχή στα στενά του Ορμούζ, λόγω της κρίσης που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή. Ένας από τους ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, είναι και ο καπετάνιος Αντώνης Μουντές, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση στην εκπομπή «10 Παντού» του Open.

Μάλιστα, πρόκειται για στενό συγγενή του Ματθαίου Μουντέ, που αγωνίζεται στον Ατρόμητο ως δεξί μπακ και τη φετινή χρονιά καθιερώθηκε στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του Περιστερίου.

Μιλώντας στην εκπομπή του Open, ο καπετάνιος Αντώνης Μουντές από τη Χίο, αναφέρθηκε στην περιπέτεια που βιώνει εγκλωβισμένος στα στενά του Ορμούζ, όντας ο μοναδικός Έλληνας ναυτικός στο πλοίο Star Peace. «Είμαστε από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, μας βρήκε στο λιμάνι. Προχωρήσαμε στην εκφόρτωση και στις εργασίες που έπρεπε να κάνουμε και από εκεί και πέρα είμαστε περίπου 10 μέρες στο αγκυροβόλιο αναμονής.

Ήρθαμε στον Περσικό Κόλπο για εκφόρτωση, μεταφέραμε σιτηρά από την Νότιο Αμερική και συγκεκριμένα από την Αργεντινή. Ήταν προγραμματισμένα δύο λιμάνια μέσα στο Περσικό Κόλπο, στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ. Ολοκληρώθηκε η δουλειά μας με ασφάλεια και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αναμονή. Είμαστε 21 ναυτικοί και εγώ ο μοναδικός Έλληνας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι για την ώρα δεν έχουν πρόβλημα με τις προμήθειες».

Στη συνέχεια, ο καπετάνιος από τη Χίο τόνισε ότι στο σημείο που βρίσκονται είναι ασφαλείς. «Για την ώρα πρέπει να κρατάμε την ψυχολογία μας σε καλό επίπεδο και νομίζω ότι το καταφέρνουμε μια χαρά». Τέλος ξεκαθάρισε πώς αν η εταιρεία δώσει εντολή, θα περάσουν τα στενά του Ορμούζ. «Από τη στιγμή που είμαστε ναυτικοί μέσα σε καράβια, με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι θα ακολουθήσουμε τις εντολές της εταιρείας μας».

